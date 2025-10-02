Inferno sull'Aurelia, schianto tra bus e furgone: 3 morti, 5 feriti

Tragico incidente sull'Aurelia tra un bus di turisti stranieri e un furgone: il bilancio è di tre morti e cinque feriti. È successo intorno alle 9 di oggi, giovedì 2 ottobre, sulla statale in direzione nord, all'altezza di Grosseto. Dei feriti due sono stati portati all'ospedale di Siena, due a quello di Grosseto e uno a Careggi a Firenze. Sul posto sono intervenuti due elisoccorso. Mentre la statale è rimasta bloccata in direzione nord per diverso tempo.

Tra le persone rimaste ferite, ci sarebbero anche due bambini, stando a quanto si apprende dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto insieme ai sanitari, alla polizia stradale, ai carabinieri e al personale di Anas. Ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine la dinamica dell'incidente: per ora si sa solo che i due mezzi, entrambi in transito sulla corsia nord, sono entrati in collisione al km 191. Le due squadre dei vigili del fuoco, intervenute insieme al funzionario di servizio, hanno provveduto a estrarre i feriti dai mezzi per affidarli ai sanitari.