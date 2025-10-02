Libero logo
Corridonia, 70enne guida 10 km contromano in superstrada: il video-choc

di Maria Pia Petraroligiovedì 2 ottobre 2025
Corridonia, 70enne guida 10 km contromano in superstrada: il video-choc

Contromano in superstrada per 10 km, da Corridonia Civitanova Marche: per questo una 70enne è stata sanzionata e la sua auto sequestrata dalla polizia stradale. È successo ieri sera, poco dopo le 22: la vettura, una Peugeot, ha percorso tutto il tratto della Valdichienti in direzione mare da Corridonia fino all'uscita di Civitanova contromano. Circa 10 km in totale.

L'ipotesi è che la donna, dopo lo scambio di carreggiata (con doppio senso di circolazione) per i lavori sul tratto Macerata-Morrovalle, possa aver proseguito in direzione mare ignorando sia i cartelli stradali sia le segnalazioni degli automobilisti con lampeggianti e clacson. In un video pubblicato sui social si vede la donna che arriva fino alla Statale e lì viene fermata e sanzionata da una pattuglia della polizia Stradale di Camerino.

