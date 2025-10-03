Sciopero generale, la diretta. Leonardo, auto sfasciate. Milano, guerriglia in tangenziale. A14 chiusa per scontri

Un venerdì di ordinario caos in tutta Italia. Oggi, venerdì 3 ottobre, è il giorno dello sciopero generale nel nome della Flotilla (con Gaza sullo sfondo) indetto da Cgil e Usb: si fermano trasporti, scuola e sanità. Cortei in oltre 100 città italiane: elevatissimo il rischio di tensioni e scontri, già registrati alla vigilia. Tutti in piazza, insomma, in barba al Garante che ha bollato "illegittimo" lo sciopero, poiché senza preavviso. La Cgila da par suo ha annunciato ricorso. Maurizio Landini, nel frattempo, continua pericolosamente a soffiare sul fuoco della rivolta. Di seguito, la cronaca in tempo reale dello sciopero generale:

Ore 16.57 - Milano, ritrovo in Loreto

I diversi spezzoni dei cortei si stanno riunendo in piazzale Loreto: il traffico di Milano è in tilt.

Ore 16.51 - Roma, il corteo arriva a Porta Maggiore

E' arrivato a Porta Maggiore il corteo organizzato oggi a Roma in occasione dello sciopero generale di 24 ore di tutti i settori pubblici e privati indetto dai sindacati Cgil, Usb, Cub, Sgb e Cobas a sostegno della popolazione di Gaza e della missione della Global sumud flotilla. I manifestanti hanno percorso una parte del tratto urbano della A24, dove un ragazzo si e' arrampicato sul portale segnaletico sventolando la bandiera della Palestina. I dimostranti hanno quindi sfilato per un tratto della tangenziale, arrivando a viale dello Scalo San Lorenzo, per poi fare ingresso a piazza di Porta Maggiore al grido di "siamo tutti palestinesi". Ad animare il percorso le musiche di artisti palestinesi e quelle dei Modena City Ramblers e Fabrizio De Andre', da "Fischia il vento" a "Bella ciao".

Ore 16.48 - La Cgil dà i numeri

"La mobilitazione di oggi è stata un successo: più di 2 milioni di persone sono scese in piazza per partecipare ai cortei che si sono svolti in oltre 100 città italiane per lo Sciopero generale nazionale in difesa di Flotilla, dei valori costituzionali, per fermare il genocidio e a sostegno della popolazione di Gaza. In 300 mila hanno percorso le vie della Capitale". Lo annuncia la Cgil in una nota. "Secondo i dati pervenuti finora - prosegue il sindacato - , l'adesione media nazionale allo Sciopero generale si attesta intorno al 60%".

Ore 16.44 - Torino, gruppo manifestanti tenta assalto a Leonardo

Un gruppo di manifestanti che in precedenza si era separato dal corteo principale, organizzato dai sindacati in segno di solidarietà verso la popolazione di Gaza, ha raggiunto i cancelli della Leonardo, in corso Francia, dove sono state lanciate pietre, bottiglie e fumogeni. La polizia in tenuta antisommossa ha risposto con i lacrimogeni, che hanno disperso la folla. Durante l'azione sono state colpite alcune vetture parcheggiate, da quanto si apprende di proprietà dei dipendenti Leonardo.

Ore 16.13 - Milano, a Cascina Gobba tensione rientrata

Dopo i momenti di tensione lungo la tangenziale est, all'altezza di Cascina Gobba, la manifestazione si è compattata. I manifestanti si trovano ora di fronte alle forze dell'ordine schierate in assetto antisommossa nei pressi del casello di Cascina Gobba est. La situazione resta divisa in due fronti contrapposti, ma l'escalation è rientrata. Responsabile delle tensioni una decina di manifestanti.

Ore 15.51 - Genova, occupata la stazione Principe

A Genova è stata occupata la stazione Principe, bloccata la circolazione dei treni.

Ore 15.50 - Manifestanti su pista aeroporto Pisa, stop ai voli

I manifestanti che partecipano al corteo pisano in occasione dello sciopero generale promosso da Usb, Cub, Cobas e Cgil hanno raggiunto l'aeroporto "Galileo Galilei" e dopo avere forzato lo sbarramento delle forze dell'ordine hanno invaso la pista e i piazzali dove stazionano gli aeromobili. L'operatività dello scalo è al momento sospesa.

Ore 15.46 - Milano, idranti della polizia a Cascina Gobba

Attimi di tensione in tangenziale Est, all'altezza di Cascina Gobba, a Milano, dove l'intervento della polizia con gli idranti ha diviso in due lo spezzone di corteo che aveva raggiunto il tratto autostradale. Una parte dei manifestanti si è spostata verso l'autogrill di Cascina Gobba Est, mentre altri sono rimasti sulla carreggiata. Al momento è in corso un sit-in davanti alle forze dell'ordine. Le tensioni sono limitate per ora a momenti di confronto verbale tra manifestanti e agenti in tenuta antisommossa.

Ore 15.33 - Cariche in autostrada a Bologna e lancio di oggetti

Scontri con cariche delle forze dell'ordine in autostrada e tangenziale a Bologna, con lancio di bottiglie e bastoni da parte del corteo di manifestanti rimasti sulla carreggiata. Le cariche sono partite dopo un frangente di fronteggiamento a stretta distanza, in seguito al lancio di lacrimogeni. Dopo un primo breve tafferuglio, seconda carica sulla corsia laterale della tangenziale per respingere i manifestanti di alcune decine di metri.