Garlasco, trovato un pc "fantasma" a casa Sempio

Un giallo nel giallo. Questa volta a sollevare i sospetti è il ritrovamento di un pc "fantasma" in casa di Andrea Sempio. A fine settembre sono state effettuate ulteriori perquisizioni a casa dei genitori del nuovo indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, dove lui stesso è tornato a vivere. E, stando a quanto riferisce Rita Cavallaro su Il Tempo, è stato trovato un computer che era sfuggito durante la perquisizione di maggio.

Sempio ha spiegato agli investigatori che il computer gli è stato dato dalla società per la quale lavora in modo da poter essere operativo anche da casa ma ora quel pc è stato sequestrato e verrà sottoposto ad accertamenti. Una scoperta che si va ad aggiungere a quanto già trovato, ossia il biglietto con gli appunti su "archiviazione" e "Venditti", che ha fatto partire gli accertamenti bancari e per cui ora è indagato dalla procura di Brescia l'ex pm Mario Venditti.