Silvia Salis scarica Francesca Albanese: rivolta a Genova per il convegno sul 7 Ottobre

Un convegno sul dossier Palestina in programma domani, il 7 ottobre, secondo anniversario dell'attacco di Hamas contro Israele, sta mandando in tilt la città di Genova. Prima ci sono state le proteste della comunità ebraica e poi anche la sindaca Silvia Salis si sarebbe sfilata. All'incontro, promosso e organizzato da Defence for Children Italia, Amnesty International, Associazione dei Giuristi Democratici e Anpi, sarebbe prevista anche la partecipazione della relatrice speciale Onu sui territori palestinesi occupati, Francesca Albanese, un personaggio che da giorni sta alimentando un acceso dibattito per via delle sue posizioni sulla guerra a Gaza.

Sottolineando la coincidenza dell'evento con la strage del 7 ottobre, la comunità ebraica ha dichiarato: "Fatela pure, ma fatela un altro giorno. Almeno evitiamo polemiche e scontri proprio in questo anniversario così doloroso". L'incontro, inoltre, in un primo momento era promosso in collaborazione con il comune di Genova e si sarebbe dovuto tenere alla Fondazione Palazzo Ducale. Poi però, forse per evitare gaffe, il convegno è stato spostato ai Giardini Luzzati. Successivamente, sarebbe filtrato anche che Silvia Salis, prima cittadina, difficilmente avrebbe partecipato all'incontro. "La sindaca ha un’agenda molto intensa e c’è pure il Consiglio comunale...", avrebbero detto da Palazzo Tursi, come si legge sul Corriere della Sera.