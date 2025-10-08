Luisa Asteggiano, Ivan Sauna: "Come ha trascorso le ultime ore"

"Era uscita da sola quella sera. Quando è tornata ha bussato, anche se aveva le chiavi. Poi ci siamo addormentati sul divano. Quando mi sono svegliato alle 7.30, era a terra, priva di vita": Ivan Sauna lo ha detto davanti al giudice ripercorrendo le ultime ore con la compagna Luisa Asteggiano, 45 anni, trovata morta domenica scorsa nel loro appartamento di Es Pujols, a Formentera. Se all'inizio l'uomo, 51 anni, era stato fermato col sospetto di omicidio, successivamente è stato liberato. A disporre la scarcerazione martedì 7 ottobre è stato il giudice di Ibiza. Davanti a quest'ultimo Sauna si è presentato proprio mentre arrivavano i primi risultati dell’autopsia. "La morte non è avvenuta per cause violente", questo quanto emerso dall'esame.

In un primo momento, il caso era stato classificato dal ministero per l’Uguaglianza spagnolo come presunto crimine di genere. Alla fine, però, l'esito dell’autopsia ha cambiato le carte in tavola. I lividi trovati sul corpo della donna non sarebbero compatibili con un’aggressione, ma con cadute accidentali. Pare, infatti, che la 45enne soffrisse di condizioni di salute precarie: problemi di coagulazione e un fisico debilitato. L’avvocato Michele Tortorici, difensore di Sauna, al Corriere della Sera ha raccontato che la comunicazione dei risultati "è arrivata in diretta al giudice per telefono durante l’udienza".