Massimo Lovati, la madre di Andrea Sempio: "Scelto perché costava poco"

di Andrea Carrabinosabato 11 ottobre 2025
Si prenderà qualche giorno Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, per decidere se Massimo Lovati resterà suo avvocato. Lo ha spiegato in un video trasmesso da Quarto Grado su Rete 4 dopo l'incontro che il trentasettenne ha avuto ieri col legale al centro di polemiche per le dichiarazioni che ha rilasciato a Corona. "Abbiamo concluso da poco l'incontro con l'avvocato Lovati. L'incontro è durato un paio d'ore abbondanti, è stato un incontro assolutamente pacifico, non ci sono state né animosità né screzi, nulla di tutto ciò, nonostante quello che hanno riportato alcune testate" ha spiegato Sempio.

"Abbiamo parlato un po' di tutto ciò che ci ha portato dagli inizi del 2016 fino a oggi, di quello che è accaduto negli ultimi giorni e quali potrebbero essere le scelte migliori per il prossimo futuro". Per ora, "ho deciso di prendermi qualche giorno prima di decidere se confermare o meno l'avvocato Lovati nel team difensivo. Al momento, quindi, è ancora il mio avvocato, fa ancora parte del team difensivo e vedremo nei prossimi giorni. Ho deciso di prendermi qualche giorno per riflettere anche sulle sue idee, sulla sua visione, sulla sua idea della difesa. Vedremo, al momento ci prendiamo questo periodo di riflessione".

Quarto Grado e Garlasco, Lovati insulta i Sempio. "Ignoranti come le capre"

Sempre più incontenibile Massimo Lovati, sempre più complicata la situazione di Andrea Sempio. A Quarto gr...

Intanto fanno discutere le parole della mamma di Andrea Sempio, Daniela. Sentita dagli inquirenti, ha spiegato d aver scelto Massimo Lovati come avvocato difensore del figlio "perché costava poco". Proprio come "l'avvocato Taccia. Abbiamo coperto solo le spese vive per pagare diritti di cancelleria". 

