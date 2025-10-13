Scatta l'allerta per la peste del gambero: ecco dove

Nel bacino del fiume Sangro, in Abruzzo, è stato rilevato un focolaio di peste di gambero, o afanomicosi, causata dal fungo Aphanomyces astaci, che mette a rischio la specie autoctona Austropotamobius pallipes.

L’allarme è scattato dopo il ritrovamento di numerose carcasse di gamberi nei territori di Roio del Sangro e Villa Santa Maria, in particolare lungo il torrente Turcano e il Fosso della Palude. Le analisi dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie hanno confermato la presenza del fungo, mentre ispezioni sul torrente Gufo, affluente del lago di Bomba, hanno rivelato gamberi moribondi e carcasse della specie alloctona Procambarus clarkii (gambero della Louisiana), probabile portatore sano della malattia.