Garlasco, il giorno decisivo: perché Mario Venditti tra poche ore si gioca quasi tutto

La data è quella di domani, martedì 14 ottobre, quando il tribunale del riesame di Brescia si riunirà per discutere l’istanza di revoca del provvedimento di perquisizione circa il sequestro dei telefoni e dei dispositivi di Mario Venditti. È stato proprio lui ad avanzare questa richiesta e, per questo, l’ex procuratore di Pavia, tramite i suoi avvocati, fa sapere che sarà presente in aula. Sullo sfondo c’è il caso Garlasco, nello specifico c’è l’inchiesta per corruzione in atti giudiziari a carico di Venditti. È Domenico Aiello, il legale dell’ex magistrato che oggi dirige il casinò di Campione d’Italia, a fare il punto: i due procedimenti, separati ma indubbiamente intersecati, i “pizzini”, le accuse, le indiscrezioni di stampa.

L’indagine su Andrea Sempio (che per ora è gestita dalla procura di Pavia) dovrebbe essere traslata a Brescia: Aiello non ne ha dubbi, «una volta che nel nuovo procedimento contro Sempio si è determinata l’acquisizione di una notizia di reato su un magistrato e, giustamente, sono stati trasmessi gli atti alla procura competente, questo ha un effetto trascinamento su tutte le indagini connesse». Il sottotesto è chiarissimo: a indagare sul faldone Garlasco-bis dovrebbe essere la procura bresciana, non quella pavese dato che quello è «il contenitore nell’ambito del quale è stata rinvenuta la prova di un’ipotesi corruttiva». «Il mio assistito», continua l’avvocato, «ha visto un’aggressione ingiustificata al proprio patrimonio professionale, al patrimonio di valori e di certezze costruito con lavoro di anni e alla sua dignità.

L’equazione “Venditti corrotto uguale ad assassino innocente e nuovo colpevole” è un’eresia, è fantascienza, blasfemia. Si è iscritto nel registro degli indagati un magistrato senza prove certe. Il sequestro dei suoi apparati è avvenuto senza i criteri di estrazione dei dati, senza parole chiave».