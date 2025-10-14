Massimo Lovati fatto fuori! Clamoroso: Andrea Sempio cala la mannaia

Lovati, dal canto suo, si era difeso sostenendo di essere stato tradito da Fabrizio Corona. E che quest'ultimo lo aveva fatto bere, facendogli credere di volerlo scritturare per interpretare una parte in un film. "Corona è venuto lunedì, molto tardi, e mi ha proposto di fare un serial, un film. Mi ha detto: ‘Tu sei Gerry La Rana, perché hai questa pronuncia con la ‘r’ arrotata e sembri un personaggio dei cartoni animati’. Mi dice di parlare a ruota libera, intanto mi versa da bere. L’importante, mi dice, è che io inframmezzi tutto con volgarità, che poi lui avrebbe tagliato. Lui mi ha tradito perché poi lo ha diffuso con altre finalità. Che poi cos’ho detto? Ho detto che l’ex pm Mario Venditti giocava ai cavalli? In quel periodo andavo a San Siro, sono sempre stato appassionato di ippica, che problema c’è? Non so che cos’ho detto, a furia di bere", le sue parole.