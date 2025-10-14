Massimo Lovati fatto fuori! Clamoroso: Andrea Sempio cala la mannaia

Andrea Sempio, il 37enne accusato dalla procura di Pavia di aver ucciso Chiara Poggi in concorso con altre persone, ha revocato il mandato all'avvocato Massimo Lovati, per via delle dichiarazioni rese nelle scorse giornaate tra tv, in varie trasmissioni e talk show, tra cui 'Falsissimo' di Fabrizio Corona. Dopo averci pensato per qualche giorno, Sempio ha rotto gli indugi. Resta invece a difenderlo Angela Taccia che verrà affiancata da un nuovo legale, il cui nome sarà comunicato ufficialmente nei prossimi giorni.
"Io gli dicevo: io Bossetti sono l’amante di Yara Gambirasio, ci trovavamo tutte le settimane e… ecco perché c’è il mio dna. Condannatemi, ma per violenza sessuale con minorenne consenziente, non per omicidio. Io non l’ho uccisa. Basta. Vincevi il processo", aveva detto a Corona. E, com'era prevedibile, le sue parole avevano scatenato un putiferio.
PIPPONon bastano le ultime novità sul delitto di Garlasco. A scatenare il polverone ci pensa Massimo Lovati. Nei giorn...
Lovati, dal canto suo, si era difeso sostenendo di essere stato tradito da Fabrizio Corona. E che quest'ultimo lo aveva fatto bere, facendogli credere di volerlo scritturare per interpretare una parte in un film. "Corona è venuto lunedì, molto tardi, e mi ha proposto di fare un serial, un film. Mi ha detto: ‘Tu sei Gerry La Rana, perché hai questa pronuncia con la ‘r’ arrotata e sembri un personaggio dei cartoni animati’. Mi dice di parlare a ruota libera, intanto mi versa da bere. L’importante, mi dice, è che io inframmezzi tutto con volgarità, che poi lui avrebbe tagliato. Lui mi ha tradito perché poi lo ha diffuso con altre finalità. Che poi cos’ho detto? Ho detto che l’ex pm Mario Venditti giocava ai cavalli? In quel periodo andavo a San Siro, sono sempre stato appassionato di ippica, che problema c’è? Non so che cos’ho detto, a furia di bere", le sue parole.