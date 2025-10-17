Andrea Sempio, Wanna Marchi e Lacerenza: ecco il nuovo avvocato

Andrea Sempio ha scelto Liborio Cataliotti come nuovo avvocato nell'indagine della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco. Il legale del foro di Reggio Emilia, 59 anni, è stato lo storico difensore di Wanna Marchi e assiste ancora oggi la figlia Stefania Nobile e l'ex compagno Davide Lacerenza nel procedimento in corso a Milano sulla 'Gintoneria' che dovrebbe chiudersi in settimana con un patteggiamento.
Intanto tra i casi che lo hanno reso celebre la difesa di Davide Vannoni nella controversa vicenda del 'metodo Stamina'. Nell'ultimo anno si è occupato di assistere anche alcuni ufficiali della guardia di finanza che sono stati rinviati a giudizio a Crotone per il naufragio dei migranti di Cutro del 26 febbraio 2023. Cataliotti subentra a Massimo Lovati nella difesa del commesso di Voghera indagato per la seconda volta per l'omicidio di Chiara Poggi del 13 agosto 2007 e affiancherà l'avvocata Angela Taccia.
Intano il Tribunale del Riesame di Brescia ha annullato il decreto di perquisizione a carico dell'ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti, nell'inchiesta in cui è accusata di corruzione, da parte della famiglia di Sempio, per l'archiviazione nel 2017 nel delitto di Garlasco. I giudici della libertà hanno accolto il ricorso del legale Domenico Aiello contro la perquisizione e il sequestro di pc, smartphone e tablet disposta il 16 settembre ed eseguita il 26 settembre dal Gico della guardia di finanza di Brescia, il Gruppo di Pavia ei carabinieri del Nucleo investigativo di Milano su ordine della pm Claudia Moregola e del procuratore Francesco Prete.