Firenze, il corteo per la Gkn occupa l'aeroporto: scontri con la Polizia

Alta tensione all'aeroporto di Firenze, dove sono avvenuti duri scontri tra manifestanti in corteo per la Gkn e la polizia. Alcune centinaia di persone che stavano partecipando al corteo hanno deviato dal percorso e hanno fatto irruzione nello scalo. A quel punto i manifestanti hanno sfondato un cordone di poliziotti e raggiunto i banchi del check in. Le forze di polizia hanno risposto con una carica e hanno impedito che accedessero alla pista. I manifestanti sono rimasti circa 30 minuti all'interno dell'aeroporto, occupando anche il primo piano, con i dipendenti delle compagnie aeree che hanno chiuso gli uffici. Cori e urla hanno accompagnato l'azione.

La società aeroportuale è stata costretta a bloccare i flussi dei passeggeri in uscita per evitare inserimenti dai corridoi e attuato altre misure di sicurezza anche per evitare danni alla struttura. Al momento il corteo risulta uscito dall'aerostazione. Una parte è ritornata sui piazzali esterni, nei posteggi, ed ha ripreso il percorso previsto verso viale Guidoni in direzione del centro storico. Pochi altri si sono messi davanti all'aerostazione.