Angela Taccia: "Lovati rinviava le riunioni per la tv"

Cambio al vertice della difesa di Andrea Sempio, indagato nella riapertura del caso Garlasco. L’avvocata Angela Taccia ha assunto un ruolo di primissimo piano dopo la revoca del mandato allo storico avvocato Massimo Lovati. La nuova fase difensiva è definita da Taccia come una "guerra legale", in attesa della desecretazione degli atti. Durante un incontro organizzato da Nero Crime e Arte Criminologica, Taccia sottolinea la serenità di Sempio: "È veramente tutto una suspense. Andrea, comunque, è abbastanza tranquillo. Si fida molto di me sia per i vent'anni di amicizia, sia perché mi conosce come professionista. Lui, lo dico sempre, ha la forza dell'innocenza".

Taccia evidenzia la compostezza di Sempio nonostante la complessità del caso: "Tante volte mi stupisco anch'io di come Andrea riesca a essere così tranquillo. Mi dice: 'Non possono inventarsi nulla, perché io sono innocente. Più indagheranno e più capiranno il perché e il percome di tutta questa storia'". L’avvocata descrive la riorganizzazione della difesa come la costruzione di "un nuovo esercito di difesa", sottolineando la determinazione a combattere con onestà: "Lo definisco un esercito perché alla fine noi entriamo in guerra. E chi è nel giusto e nella verità non deve temere nulla. Bisogna andare avanti senza paura, lavorando duramente, onestamente e sodo".