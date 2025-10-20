Torino, la follia dell'immigrato in stazione Porta Susa: "Delinquente e defic***"

Ennesimo episodio di violenza nelle nostre stazioni ferroviarie. Un uomo, di origini nordafricane, ha seminato il panico a Torino Porta Susa. Prima il soggetto in questione ha preso a calci l'obliteratrice che si trovava posizionata a margine del binario 8. Non contento poi, ha anche colpito con un estintore un distributore automatico di snack e bevande. E infine ha usato lo stesso oggetto per colpire il monitor che segnala l'arrivo o la partenza dei treni. Gli altri passeggeri, a debita distanza, si sono fermati a guardare il raptus del nordafricano.

L'episodio di Torino non è sfuggito all'attenzione di Matteo Salvini. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha condiviso il video dell'aggressione del nordafricano. E ha scritto solamente due parole per commentare l'accaduto: "Defic*** e delinquente".