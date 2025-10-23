Meteo-Giuliacci, weekend da incubo: freddo e nubifragi, ecco dove

Pioggia su quasi tutte le regioni. Colpa di una nuova perturbazione che ha raggiunto l'Italia e che porterà maltempo nel weekend. Nella giornata di sabato 25 ottobre - spiegano i meteorologi del team di Mario Giuliacci - avremo sole su gran parte della penisola grazie a una rapida estensione dell’alta pressione. "Questa situazione - si legge - porta a un'elevata escursione termica ovvero di notte freddo con minime che si avvicineranno ai 4-5°C e di giorno, con l’assenza di nuvolosità avremo temperature miti, soprattutto sull’Italia meridionale e sulle due Isole Maggiori. Sebbene al Nord avremo massime inferiori, si tratterà comunque di un clima piacevole".

Anche la domenica non andrà molto meglio. Giungerà infatti una perturbazione in discesa dall’Europa settentrionale. Le regioni più colpite saranno Marche, Abruzzo, Lazio e Campania dove sarà possibile assistere a veri nubifragi. Nonostante questo le temperature si manterranno comunque alte, addirittura oltre le medie.