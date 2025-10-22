Meteo Giuliacci, pioggia, vento e neve: la data da cerchiare in rosso

Pioggia, vento e neve: una forte ondata di maltempo toccherà l'Italia nei prossimi giorni. La fase di instabilità è cominciata lunedì 20 ottobre e ancora oggi si porta dietro qualche strascico. Lo si legge sul sito del colonnello Mario Giuliacci, meteogiuliacci.it. Oggi, mercoledì 22 ottobre, gli effetti dell'ultima perturbazione che ha interessato la Penisola inizieranno ad attenuarsi, ma continueranno comunque a provocare ancora un po' di instabilità al Centro-Sud. La giornata di oggi, dunque, sarà molto nuvolosa e a tratti anche piovosa, soprattutto al Centro e nel basso versante tirrenico.

Le piogge, però, non dovrebbero risultare intense o particolarmente insistenti. Nessun eccesso insomma. Tuttavia, c'è un'altra perturbazione che preoccupa. Stando alle ultime proiezioni, dovrebbe raggiungere l'Italia domani, giovedì 23 ottobre, portando con sé piogge diffuse su tutto il Nord e anche sulle regioni tirreniche, sulle zone interne del Centro e sulla Sardegna.