Meteo-Giuliacci, Ponte di Ognissanti rovinato? Ecco dove si abbatte il maltempo

mercoledì 29 ottobre 2025
Pioggia, pioggia e ancora pioggia. Nei prossimi giorni finirà la tregua del maltempo. Stando ai meteorologi del team di Mario Giuliacci è infatti attesa una nuova perturbazione che già nel corso di mercoledì 29 ottobre farà sentire i suoi primi effetti e poi., tra giovedì 30 e venerdì 31 ottobre, porterà piogge diffuse su molte zone d'Italia.

Ma la fase di maltempo non si esaurirà venerdì. Un'altra perturbazione si abbatterà sull'Italia già nel primo weekend di novembre, costringendo molti italiani a rivedere la propria meta per il weekend di Ognissanti. "Già sabato 1 novembre - si legge - il tempo risulterà molto nuvoloso e a tratti piovoso su diverse aree del Nord, anche se il nucleo della perturbazione in realtà investirà l'Italia il giorno successivo, domenica 2 novembre, quando sono attese molte piogge, a tratti anche intense, su tutto il Nord, Toscana, Umbria, Marche, Sardegna e, a fine giornata, anche su Lazio e Campania".

Non è addirittura esclusa la neve. Complici le miti correnti meridionali, le temperature rimarranno relativamente miti, in generale nella norma o leggermente al di sopra. Ecco allora che la neve si vedrà solo a quote molto sull'Arco Alpino e per una bella nevicata auspicata dagli sciatori bisognerà attendere ancora. 

Qui le previsioni dettagliate del team di Mario Giuliacci

