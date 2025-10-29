Ponte sullo Stretto, ecco i 20 motivi per farlo

Quest’oggi la Corte dei Conti renderà noto il suo parere sulla legittimità della delibera del Cipess che ha approvato il piano economico finanziario dell’opera. Tre gli scenari possibili: la Corte dice “sì” e in questo caso nel giro di pochi giorni partirebbero espropri e lavori preliminari. La Corte dice “no” bloccando di fatto l’intero progetto. La Corte chiede ulteriori approfondimenti, facendo ulteriormente slittare la decisione finale che, però, dovrà essere presa al massimo entro il 7 novembre. Nel frattempo vi proponiamo venti ragioni per le quali realizzare il Ponte sullo Stretto rappresenterebbe un plus incredibile per tutto il Paese e non solo per Calabria e Sicilia. Punto uno: aperto 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno sarà la risposta migliore alla richiesta di un più efficiente e moderno sistema di collegamento tra le due Regioni. Con un risparmio di tempo quantificabile in un’ora per gli autoveicoli e due per i treni. Punto due: portarà l’alta velocità a un bacino di 7 milioni di abitanti. Punto tre: l’effetto volano che ha attivato investimenti in strade e ferrovie per oltre 70 miliardi di euro. Punto quattro: l’analisi costi benefici ha dimostrato che la realizzazione del Ponte sarà in grado di contribuire in maniera significativa al miglioramento del benessere collettivo sia nazionale sia locale.

Punto cinque: l’occupazione. In cantiere in media ci saranno 4.300 addetti all’anno con un picco di 7mila nei periodi di maggior produzione. L’impatto occupazionale sarà di 30mila unità lavorative l’anno. Se si contano anche indotto e occupazione indirette si devono aggiungere altre 90mila unità, per un totale di 120mila posti di lavoro all’anno. Punto sei: un’analisi di impatto socioeconomico realizzata nel 2024 ha dimostrato come l’impatto di 13 miliardi e mezzo di euro stimolerà un impatto positivo sul Pil di oltre 23 miliardi. Punto sette: il costo dell’insularità per la Sicilia pesa per circa 6,5 miliardi (il 7,4% del Pil regionale). La realizzazione del Ponte lo ridurrebbe sensibilmente. Punto otto: il Ponte rappresenterebbe il completamento dell’asse europeo Scandinavo-Mediterraneo, con tutto quello che questo corridoio potrà dare in termini economici. Punto nove: si realizzerebbe finalmente la macroregione Calabro-Siciliana, con la possibilità di sviluppare un sistema portuale da Augusta a Gioia Tauro, in gradi di fare concorrenza ai grandi sistemi internazionali. Punto dieci: una maggiore capacità trasportistica determinerà una maggiore competitività del tessuto imprenditoriale.