Treviso, auto contro il bus degli studenti: un morto, diversi feriti

Nella mattina del 29 ottobre, intorno alle 7:30, in via Maggiore a Piavon (Oderzo), un bus Atvo con circa 50 studenti diretti a scuola si è scontrato frontalmente con un Suv. L'impatto, avvenuto dopo una curva, è stato causato dall'invasione di corsia del Suv, per motivi ancora da chiarire. L'autista del bus ha tentato di evitarlo, ma i due mezzi sono finiti fuori strada: il bus di lato in un fossato, l'auto sul lato opposto.

Il conducente del Suv, un uomo di 85 anni, è deceduto sul colpo. Sul bus, cinque studenti sono rimasti contusi e, insieme ad altri sette compagni (portati in via precauzionale), sono stati trasferiti in ospedale per cure e accertamenti.

Anche l'autista Atvo, un 40enne di San Donà con 18 anni di esperienza, è stato medicato. Grazie alla sua prontezza, ha aperto la botola sul tetto consentendo a tutti i ragazzi di uscire in sicurezza dal mezzo inclinato. Sul luogo sono accorsi Vigili del Fuoco (Motta di Livenza e Treviso), Suem 118 con elicottero, ambulanze, Carabinieri di Cessalto e Polizia Locale. Un bus sostitutivo è stato inviato da Atvo. I veicoli sono sotto sequestro; i Carabinieri indagano sulla dinamica.