Libero logo
Ponte sullo Stretto
Garlasco
Russia-Ucraina
Gaza
Jannik Sinner

Meteo, Mario Giuliacci: torna il caldo anomalo, ecco da quando

sabato 1 novembre 2025
Meteo, Mario Giuliacci: torna il caldo anomalo, ecco da quando

1' di lettura

L’autunno sembrava ormai avviato verso la sua fase più fredda, ma la stagione continua a stupire. Mentre ci si prepara all’inverno, il mese di novembre potrebbe invece riservare un’improvvisa parentesi di mitezza. Questo è quanto sostiene il colonnello Mario Giuliacci sul suo sito personale. Dopo un inizio più tipicamente autunnale, con piogge e temperature nella norma durante il ponte di Ognissanti, le previsioni indicano un’inversione di tendenza: nei prossimi giorni l’alta pressione tornerà a impadronirsi della scena, riportando sole e valori termici insolitamente elevati per il periodo.

Clicca qui per accedere al sito di Mario Giuliacci

Secondo gli ultimi modelli meteorologici, già da martedì 4 novembre l’anticiclone avanzerà con decisione sul Mediterraneo, stabilizzando il tempo su gran parte della Penisola. Il risultato sarà un clima asciutto e sereno, con massime in aumento e punte ben oltre la media stagionale, soprattutto al Centro e al Sud.

Meteo, Mario Giuliacci: arriva "l'estate di San Martino", clamoroso ribaltone

Ribaltone meteo in arrivo. È prevista per la prossima settimana l'alta pressione. Una condizione - spieg...

Nel cuore della settimana, molte località italiane sperimenteranno temperature più da inizio ottobre che da novembre inoltrato: pomeriggi miti, aria piacevole e cieli limpidi offriranno un’atmosfera quasi primaverile. Solo di notte, grazie al cielo sereno che favorirà la dispersione del calore, si avvertirà un po’ di fresco, ma senza eccessi.

Meteo-Giuliacci, Ponte di Ognissanti rovinato? Ecco dove si abbatte il maltempo

Pioggia, pioggia e ancora pioggia. Nei prossimi giorni finirà la tregua del maltempo. Stando ai meteorologi del t...

Ecco l'autunno Meteo, Mario Giuliacci: "Una nuova perturbazione ". Chi avrà il weekend rovinato

Previsioni Meteo, Mario Giuliacci: arriva "l'estate di San Martino", clamoroso ribaltone

Le previsioni Meteo-Giuliacci, Ponte di Ognissanti rovinato? Ecco dove si abbatte il maltempo

tag
meteo
mario giuliacci

Ecco l'autunno Meteo, Mario Giuliacci: "Una nuova perturbazione ". Chi avrà il weekend rovinato

Previsioni Meteo, Mario Giuliacci: arriva "l'estate di San Martino", clamoroso ribaltone

Le previsioni Meteo-Giuliacci, Ponte di Ognissanti rovinato? Ecco dove si abbatte il maltempo

ti potrebbero interessare

735x416

Elia Del Grande in fuga, sterminò la famiglia: caccia all'uomo in tutta Italia

595x301

Garlasco, trema il padre di Andrea Sempio: in una chiavetta usb...

Simona Pletto
763x317

Delitto di Perugia, l'ex pm: "Un uomo in fuga all'estero, il caso non è chiuso"

Redazione
3072x2048

Torre del Greco, Suv contro volante: morto un poliziotto. In fuga il pirata