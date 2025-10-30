Libero logo
Ponte sullo Stretto
Garlasco
Russia-Ucraina
Gaza
Jannik Sinner

Meteo, Mario Giuliacci: arriva "l'estate di San Martino", clamoroso ribaltone

giovedì 30 ottobre 2025
Meteo, Mario Giuliacci: arriva "l'estate di San Martino", clamoroso ribaltone

1' di lettura

Ribaltone meteo in arrivo. È prevista per la prossima settimana l'alta pressione. Una condizione - spiegano i meteorologi del team di Mario Giuliacci - che ci riporta, sebbene in anticipo, all’Estate di San Martino. "Si tratta - si legge - di una fase caratterizzata da temperature miti che si presenta dopo un periodo di brutto tempo e dai connotati autunnali".  

L'inizio della prossima settimana, ovvero da lunedì 3 a mercoledì 5 novembre, verrà caratterizzata dalla pioggia, ma subito dopo l’alta pressione proverà a farsi spazio portando una fase più stabile e soleggiata. Anche le temperature aumenteranno andando oltre alle medie del periodo di 4-5 C°. Principalmente saranno le regioni settentrionali a percepirlo di più con il ritorno della nebbia al primo mattino e quelle centrali con massime che potranno toccare i 18-20°C. E spostandosi fuori dall’Italia, nel Centro Europa avremo addirittura temperature ancora più anomale, con scostamenti di 10-12°C.

Meteo-Giuliacci, Ponte di Ognissanti rovinato? Ecco dove si abbatte il maltempo

Pioggia, pioggia e ancora pioggia. Nei prossimi giorni finirà la tregua del maltempo. Stando ai meteorologi del t...

Una fase che non durerà all'infinito però. Stando agli esperti potremo godere del bel tempo fino al 10-12 novembre per poi passare nuovamente a perturbazioni provenienti dall’Europa settentrionale. 

Qui di seguito le previsioni dettagliate del team di Mario Giuliacci

Le previsioni Meteo-Giuliacci, Ponte di Ognissanti rovinato? Ecco dove si abbatte il maltempo

Occhi al cielo Meteo, Mario Giuliacci: arriva la pioggia (ma non dappertutto), dove e quando

Freddo glaciale Meteo, Mario Giuliacci avverte gli italiani: crollo delle temperature e weekend rovinato

tag
meteo
mario giuliacci

Le previsioni Meteo-Giuliacci, Ponte di Ognissanti rovinato? Ecco dove si abbatte il maltempo

Occhi al cielo Meteo, Mario Giuliacci: arriva la pioggia (ma non dappertutto), dove e quando

Freddo glaciale Meteo, Mario Giuliacci avverte gli italiani: crollo delle temperature e weekend rovinato

ti potrebbero interessare

513x308

Padova, così le streghe sono davvero tornate

Mario Bernardi Guardi
1400x934

Garlasco, 3 uomini in Procura: chi sono, perché Andrea Sempio ha paura

Roberto Tortora
376x201

Andrea Delogu, muore il fratello Evan Oscar: aveva solo 18 anni

Redazione
3072x2047

Francesca Albanese, l'ambasciatore italiano all'Onu: "Rapporto privo di credibilità"

Redazione