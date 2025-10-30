Meteo, Mario Giuliacci: arriva "l'estate di San Martino", clamoroso ribaltone

Ribaltone meteo in arrivo. È prevista per la prossima settimana l'alta pressione. Una condizione - spiegano i meteorologi del team di Mario Giuliacci - che ci riporta, sebbene in anticipo, all’Estate di San Martino. "Si tratta - si legge - di una fase caratterizzata da temperature miti che si presenta dopo un periodo di brutto tempo e dai connotati autunnali".

L'inizio della prossima settimana, ovvero da lunedì 3 a mercoledì 5 novembre, verrà caratterizzata dalla pioggia, ma subito dopo l’alta pressione proverà a farsi spazio portando una fase più stabile e soleggiata. Anche le temperature aumenteranno andando oltre alle medie del periodo di 4-5 C°. Principalmente saranno le regioni settentrionali a percepirlo di più con il ritorno della nebbia al primo mattino e quelle centrali con massime che potranno toccare i 18-20°C. E spostandosi fuori dall’Italia, nel Centro Europa avremo addirittura temperature ancora più anomale, con scostamenti di 10-12°C.