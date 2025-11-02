Garlasco, l'ombra di un secondo omicidio: "Chi dichiarò il falso"

Il collegamento sarebbe da individuare nella "reggenza" della Procura di Pavia, dall’ottobre 2015 fino all’arrivo dell’attuale procuratore Fabio Napoleone a gennaio 2022, dell’ex procuratore aggiunto Venditti. “Il contesto che sta emergendo – ha spiegato l’avvocato Romagnoli – ci ha portato a ritenere che ora ci fosse finalmente il clima giusto per la richiesta di riapertura delle indagini”. E ancora: "Avevamo difeso gli altri due ragazzi che erano sull’auto, accusati di resistenza e di aver sparato contro la polizia: sono stati assolti, il 22 ottobre 2020, per non aver commesso il fatto. C’è la sentenza del Tribunale di Pavia, passata in giudicato, che dimostra che nessuno ha sparato contro la polizia e che i poliziotti hanno messo a verbale il falso. Difendendo loro ci siamo resi conto che si trattava di omicidio, ma io e la collega ritenevamo che allora non ci fosse il clima per la richiesta di riapertura. Non c’era nessun difensore delle persone offese, avevano indagato il poliziotto per eccesso colposo di legittima difesa e subito archiviato”.