Libero logo
Scontro Meloni-Trump
Iran
Futuro Azzurro

Garlasco, il microonde che può risolvere il mistero dell'omicidio di Chiara Poggi

lunedì 20 aprile 2026
Garlasco, il microonde che può risolvere il mistero dell'omicidio di Chiara Poggi

1' di lettura

A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, torna al centro dell’attenzione la cosiddetta “traccia 61”, una goccia di sangue trovata in cucina sotto al mobile del microonde. La presenza di questo piccolo reperto, distante dalla scena principale del delitto (il corpo fu trovato sulle scale e le tracce più evidenti nel soggiorno), continua a sollevare dubbi sulla dinamica dell’aggressione.Secondo le nuove consulenze, la traccia 61 potrebbe essere riconducibile ai movimenti dell’assassino subito dopo l’omicidio.

Il consulente della famiglia Poggi, Marzio Capra, ha ipotizzato che l’assassino si sia spostato in cucina per cercare un sacchetto in cui avvolgere l’arma del delitto, facendo cadere accidentalmente una goccia di sangue. Questa ricostruzione coincide con quanto già emerso nella sentenza di condanna di Alberto Stasi, secondo cui l’aggressore si sarebbe mosso tra bagno e cucina prima di lasciare la casa.Le analisi della Bloodstain Pattern Analysis (BPA) effettuate dai carabinieri nel 2007 avevano già indicato che la goccia era compatibile con uno spostamento successivo al delitto.

Garlasco, Milo Infante sbotta con Garfofano: "Nessuno è così stupido!"

Volano stracci a Ore 14. Protagonisti di un acceso scontro Milo Infante e Luciano Garofano. Il conduttore, tornato a par...

Il consulente Dario Redaelli ha inoltre precisato che il Ris ha identificato sulla traccia 61 un solo profilo genetico, quello di Chiara Poggi, escludendo quindi che si trattasse di una traccia mista.In sostanza, la goccia di sangue potrebbe essersi staccata dall’arma ancora impugnata dall’assassino mentre si muoveva in cucina, rafforzando l’ipotesi di una fase successiva all’aggressione avvenuta nel soggiorno. Le nuove perizie riaprono così il dibattito sulla ricostruzione esatta di quanto accadde quella mattina dell’agosto 2007.

Garlasco, i tappetini dell'auto di Alberto Stasi? Mai controllati: il giallo

Il nuovo elemento oscuro che proviene dal caso Garlasco? Il tappetino dell'auto di Alberto Stasi che, a quanto pare,...
tag
chiara poggi
garlasco

Prova regina Garlasco, i tappetini dell'auto di Alberto Stasi? Mai controllati: il giallo

Ore 14, volano stracci Garlasco, Milo Infante sbotta con Garfofano: "Nessuno è così stupido!"

Parla l'avvocato Garlasco, "trovato il movente dell'omicidio di Chiara Poggi": bomba su Canale 5

ti potrebbero interessare

Veneto, acido sui sedili del bus: una ferita grave, l'orrore invisibile

Veneto, acido sui sedili del bus: una ferita grave, l'orrore invisibile

Meteo, Mario Giuliacci: l'ora dei temporali. Poi la svolta: che tempo farà il 25 aprile

Meteo, Mario Giuliacci: l'ora dei temporali. Poi la svolta: che tempo farà il 25 aprile

Strani compensi e corsi fantasma: le zone grige dell'opera non sono solo al San Carlo

Strani compensi e corsi fantasma: le zone grige dell'opera non sono solo al San Carlo

Enrico Stinchelli
Strisce blu, parcometro rotto? Quando la multa non va pagata

Strisce blu, parcometro rotto? Quando la multa non va pagata

Redazione