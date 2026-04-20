Libero logo
Scontro Meloni-Trump
Iran
Futuro Azzurro

Andrea Sempio, il profilo psicologico: "Innata capacità di mentire. Problemi con le donne"

di
Libero logo
lunedì 20 aprile 2026
Andrea Sempio, il profilo psicologico: "Innata capacità di mentire. Problemi con le donne"

1' di lettura

"Un'innata capacità di mentire". Andrea Sempio torna sotto i riflettori. I carabinieri del Racis hanno tracciato un profilo psicologico del nuovo e unico indagato nel nuovo filone d'indagine sull'omicidio di Garlasco. E la loro relazione è tutt'altro che lusinghiera. Stando alle indiscrezioni che circolano nelle ultime ore, cosa fare per risolvere i problemi ha descritto l'amico di Marco Poggi come un individuo dotato di una "innata capacità di mentire" e con un "rapporto problematico con le donne".

La ricostruzione sarebbe il frutto dell'analisi del materiale sequestrato. Parliamo di cinque telefoni cellulari, decine di supporti digitali - cd, dvd e chiavette usb, hard disk -, quaderni e agende personali. Tutti rinvenuti a casa sua e in quella dei suoi genitori. Dal canto suo, Andrea Sempio ha respinto ogni giudizio nei suoi confronti. 

Garlasco, i tappetini dell'auto di Alberto Stasi? Mai controllati: il giallo

Il nuovo elemento oscuro che proviene dal caso Garlasco? Il tappetino dell'auto di Alberto Stasi che, a quanto pare,...

Tra i documenti oggetti di analisi ce ne è uno che ha attirato l'attenzione degli esperti. Si tratta di una frase scritta di pugno dall'indagato: "Ho fatto cose talmente brutte che nessuno può immaginare". L'indagato sostiene che si riferisse a una giornata particolarmente negativa, senza alcun legame col delitto. Poi ci sarebbero anche ritagli di giornale, fotografie dell'epoca e il nome di Alberto Stasi, l'allora fidanzato di Chiara Poggi e unico condannato per il suo omicidio. Va però ricordato che un profilo psicologico non dimostra la colpevolezza. Ma si tratta comunque di un dettaglio inquietante alla luce degli ultimi aggiornamenti sul caso di Garlasco.

Garlasco, Milo Infante sbotta con Garfofano: "Nessuno è così stupido!"

Volano stracci a Ore 14. Protagonisti di un acceso scontro Milo Infante e Luciano Garofano. Il conduttore, tornato a par...
tag
garlasco
andrea sempio

Nuova svolta Garlasco, il microonde che può risolvere il mistero dell'omicidio di Chiara Poggi

Prova regina Garlasco, i tappetini dell'auto di Alberto Stasi? Mai controllati: il giallo

Ore 14, volano stracci Garlasco, Milo Infante sbotta con Garfofano: "Nessuno è così stupido!"

ti potrebbero interessare

Finto operatore bancario, l'ultima truffa: conto prosciugato

Finto operatore bancario, l'ultima truffa: conto prosciugato

Gabriele morto in piscina, l'accusa del padre: "Quella grata è stata messa"

Gabriele morto in piscina, l'accusa del padre: "Quella grata è stata messa"

Redazione
Pietracatella, "dove è stata presa la ricina": adesso tutto torna...

Pietracatella, "dove è stata presa la ricina": adesso tutto torna...

Veneto, acido sui sedili del bus: una ferita grave, l'orrore invisibile

Veneto, acido sui sedili del bus: una ferita grave, l'orrore invisibile