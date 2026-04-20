Andrea Sempio, il profilo psicologico: "Innata capacità di mentire. Problemi con le donne"

"Un'innata capacità di mentire". Andrea Sempio torna sotto i riflettori. I carabinieri del Racis hanno tracciato un profilo psicologico del nuovo e unico indagato nel nuovo filone d'indagine sull'omicidio di Garlasco. E la loro relazione è tutt'altro che lusinghiera. Stando alle indiscrezioni che circolano nelle ultime ore, cosa fare per risolvere i problemi ha descritto l'amico di Marco Poggi come un individuo dotato di una "innata capacità di mentire" e con un "rapporto problematico con le donne".

La ricostruzione sarebbe il frutto dell'analisi del materiale sequestrato. Parliamo di cinque telefoni cellulari, decine di supporti digitali - cd, dvd e chiavette usb, hard disk -, quaderni e agende personali. Tutti rinvenuti a casa sua e in quella dei suoi genitori. Dal canto suo, Andrea Sempio ha respinto ogni giudizio nei suoi confronti.