Escort a Milano, il foglio Excel: "Quella lato B, quella sono 500 euro"

"Tutti i pr di Milano hanno la lista delle ragazze, li dovete arrestare tutti - spiega in un video Lacerenza, che ha patteggiato una condanna per spaccio e favoreggiamento della prostituzione -. Alcuni di loro hanno anche un foglio Excel con scritto ' questa fa Lato B ', 'Questa prende 500', 'Questa fa solo cena'".

"Io sono stato il primo di tutti questi. Favoreggiamento lo fanno tutti i pr di Milano". Anche Davide Lacerenza , l'ex titolare della Gintoneria finito in arresto il 4 marzo di un anno fa per uno scandalo analogo, commenta su Instagram con una serie di Stories video la vicenda delle escort e dei calciatori, il caso che sta agitando la Milano-bene .

Lacerenza quindi disquisisce in punta di diritto sulle differenze tra le accuse di sfruttamento, induzione e favoreggiamento e poi spiega: "Se non ci sono le ragazze nei locali, la gente si lamenta e dice 'ma che è, il raduno degli alpini?'. E poi se ne vanno". Non solo: "Tante ragazze erano loro che mi chiamavano. 'Davide se hai qualche bel tavolo chiamaci che abbiamo bisogno di guadagnare'". Un sistema, insomma, che si auto-alimenta ogni notte.

Secondo gli inquirenti che stanno indagando sulla vicenda, sono una cinquantina i calciatori di Serie A coinvolti nel giro della movida a luci rosse, "anche di fama internazionale". Del Milan, dell'Inter, della Juventus e non solo. Dalle intercettazioni (nelle carte i nomi sono stati tutti secretati) emerge anche "un pilota di Formula 1".