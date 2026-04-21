Escort a Milano, il foglio Excel: "Quella lato B, quella sono 500 euro"

"Io sono stato il primo di tutti questi. Favoreggiamento lo fanno tutti i pr di Milano". Anche Davide Lacerenza, l'ex titolare della Gintoneria finito in arresto il 4 marzo di un anno fa per uno scandalo analogo, commenta su Instagram con una serie di Stories video la vicenda delle escort e dei calciatori, il caso che sta agitando la Milano-bene.
"Tutti i pr di Milano hanno la lista delle ragazze, li dovete arrestare tutti - spiega in un video Lacerenza, che ha patteggiato una condanna per spaccio e favoreggiamento della prostituzione -. Alcuni di loro hanno anche un foglio Excel con scritto 'questa fa Lato B', 'Questa prende 500', 'Questa fa solo cena'".
Escort e calciatori a Milano, "per cosa usavano il gas esilarante": dettagli sconcertantiA Milano tiene banco il caso-escort. E c'è un motivo molto preciso per cui nel "pacchetto completo"...
Lacerenza quindi disquisisce in punta di diritto sulle differenze tra le accuse di sfruttamento, induzione e favoreggiamento e poi spiega: "Se non ci sono le ragazze nei locali, la gente si lamenta e dice 'ma che è, il raduno degli alpini?'. E poi se ne vanno". Non solo: "Tante ragazze erano loro che mi chiamavano. 'Davide se hai qualche bel tavolo chiamaci che abbiamo bisogno di guadagnare'". Un sistema, insomma, che si auto-alimenta ogni notte.
Secondo gli inquirenti che stanno indagando sulla vicenda, sono una cinquantina i calciatori di Serie A coinvolti nel giro della movida a luci rosse, "anche di fama internazionale". Del Milan, dell'Inter, della Juventus e non solo. Dalle intercettazioni (nelle carte i nomi sono stati tutti secretati) emerge anche "un pilota di Formula 1".
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A gestire il giro di escort sarebbero stati il 37enne Emanuele Buttini e la compagna Deborah Ronchi e due loro collaboratori, tutti finiti ai domiciliari, per aver utilizzato la società di "pubbliche relazioni" e organizzazioni eventi Ma.De Milano di Cinisello Balsamo come schermo per l'attività illecita.