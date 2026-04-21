Fisco, slot-machine scollegate: una truffa da 8 milioni

Una possibile evasione fiscale da 8 milioni di euro, un caso che gravita attorno alle slot-machines: macchinette non collegate alla rete dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e che, dunque, avrebbero permesso ai gestori di fare milioni e milioni di nero.
L’indagine, condotta dalla Guardia di Finanza nel Tarantino, ha acceso i riflettori su cinque circoli ricreativi dove sarebbero state effettuate giocate per oltre 36 milioni di euro senza il versamento del prelievo unico erariale. Una cifra rilevante, che avrebbe generato un mancato gettito stimato in più di otto milioni. Gli accertamenti sono stati portati avanti dal Nucleo di polizia economico-finanziaria insieme al Gruppo di Taranto, impegnati da tempo in un’attività di monitoraggio del territorio.
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Già nei mesi precedenti i controlli avevano portato al sequestro di 33 apparecchi irregolari, privi del collegamento alla rete telematica ufficiale, e alla segnalazione di cinque soggetti alle autorità competenti. Fondamentale, per ricostruire il quadro, è stato l’incrocio dei dati raccolti con specifiche analisi di rischio: un lavoro che ha consentito di quantificare il volume reale delle giocate e individuare la base imponibile sottratta al fisco. Su queste basi è stata quindi contestata l’evasione dell’imposta prevista per il settore. L’operazione si inserisce in un più ampio piano di contrasto alle irregolarità nel comparto degli apparecchi da intrattenimento, da tempo considerato particolarmente esposto a fenomeni di evasione e a possibili alterazioni dei flussi di gioco.