Fisco, slot-machine scollegate: una truffa da 8 milioni

Una possibile evasione fiscale da 8 milioni di euro, un caso che gravita attorno alle slot-machines: macchinette non collegate alla rete dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e che, dunque, avrebbero permesso ai gestori di fare milioni e milioni di nero.

L’indagine, condotta dalla Guardia di Finanza nel Tarantino, ha acceso i riflettori su cinque circoli ricreativi dove sarebbero state effettuate giocate per oltre 36 milioni di euro senza il versamento del prelievo unico erariale. Una cifra rilevante, che avrebbe generato un mancato gettito stimato in più di otto milioni. Gli accertamenti sono stati portati avanti dal Nucleo di polizia economico-finanziaria insieme al Gruppo di Taranto, impegnati da tempo in un’attività di monitoraggio del territorio.