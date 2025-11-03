Milano, 43enne accoltellata: l'aggressore ripreso dalle telecamere, l'identikit

È ancora caccia all'aggressore che nella mattinata di lunedì 3 novembre ha accoltellato, in piena piazza Gae Aulenti, la 43enne Anna Laura Valsecchi. Le telecamere hanno ripreso un uomo dai capelli bianchi, con scarpe da ginnastica nere, uno zaino e un sacchetto della spesa, dall'apparente età di cinquant'anni. Da una prima ricostruzione l'uomo era fermo nel parcheggio biciclette tra i due edifici e, quando la donna è arrivata, l'ha colpita alla schiena. Stando a varie informazioni potrebbe trattarsi di un clochard che ha colpito senza motivo. Gli investigatori seguono questa pista e sono già stati setacciate stazioni e luoghi abitualmente popolati dai senza tetto a Milano.
Intanto è da poco terminato l'intervento chirurgico sulla 43enne. La donna, che lavora per Finlombarda, la società finanziaria di Regione Lombardia, è stata colpita da una coltellata alla schiena. Portata all'ospedale di Niguarda, è stata operata dagli specialisti del Trauma Team. La prognosi - a quanto si apprende - rimane riservata.
Milano, 43enne accoltellata alle spalle alle 9 di mattino in piazza Aulenti: è gialloÈ ancora da chiarire movente e dinamica di quanto accaduto questa mattina, lunedì 3 novembre, in piazza Ga...
Tanti i messaggi arrivati alla vittima, così come quelli di denuncia. Tra questi quello di Romano La Russa. "Ancora un episodio gravissimo che si verifica in una zona centrale della città, una delle aree più videosorvegliate di Milano che dovrebbe essere ben presidiata. Esprimo la mia vicinanza alla donna e ai suoi familiari, con l'augurio che possa riprendersi al più presto - tuona l'assessore alla Sicurezza della Regione Lombardia -. Non mi stupirei se l'aggressore fosse uno dei numerosi senzatetto che dormono e bivaccano in piazza Gae Aulenti. Quello dei clochard è un fenomeno ben conosciuto nella nostra città e sul quale dobbiamo fare una profonda riflessione".