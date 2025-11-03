Milano, 43enne accoltellata: l'aggressore ripreso dalle telecamere, l'identikit

È ancora caccia all'aggressore che nella mattinata di lunedì 3 novembre ha accoltellato, in piena piazza Gae Aulenti, la 43enne Anna Laura Valsecchi. Le telecamere hanno ripreso un uomo dai capelli bianchi, con scarpe da ginnastica nere, uno zaino e un sacchetto della spesa, dall'apparente età di cinquant'anni. Da una prima ricostruzione l'uomo era fermo nel parcheggio biciclette tra i due edifici e, quando la donna è arrivata, l'ha colpita alla schiena. Stando a varie informazioni potrebbe trattarsi di un clochard che ha colpito senza motivo. Gli investigatori seguono questa pista e sono già stati setacciate stazioni e luoghi abitualmente popolati dai senza tetto a Milano.

Intanto è da poco terminato l'intervento chirurgico sulla 43enne. La donna, che lavora per Finlombarda, la società finanziaria di Regione Lombardia, è stata colpita da una coltellata alla schiena. Portata all'ospedale di Niguarda, è stata operata dagli specialisti del Trauma Team. La prognosi - a quanto si apprende - rimane riservata.