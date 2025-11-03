Milano, 43enne accoltellata alle spalle alle 9 di mattino in piazza Aulenti: è giallo

È ancora da chiarire movente e dinamica di quanto accaduto questa mattina, lunedì 3 novembre, in piazza Gae Aulenti a Milano. Intorno alle 9 una donna di 43 anni è stata accoltellata alle spalle in quella che è una delle zone più conosciute e battute. La vittima è stata subito soccorsa dal personale Areu del 118. Il marito, contattato dalle forze dell'ordine, si è precipitato sul luogo in bicicletta.
Nel frattempo l'aggressore è fuggito. L'arma, un coltello da cucina lungo 30 centimetri, era conficcato nella schiena della vittima, che è stata trasportata in codice rosso in ospedale. Le sue condizioni, pur restando sempre cosciente, sono gravi. "Stavo passando e ho visto altre persone ferme e mi sono fermato: vedere questa donna con un coltello piantato nella schiena è stato scioccante. Io l'ho vista a terra, c'era una persona accanto a lei e la donna per terra". È il racconto di un testimone che ha visto la 43enne. E ancora: "Arrivare alla mattina presto al lavoro e trovarsi davanti una scena simile, la prima cosa che viene in mente è non si può stare sereni. Questa è una zona di uffici, ma anche per la parte residenziale è abbastanza 'elevato' quindi è strano".
Come è strano anche il luogo, perché appunto si tratta di una piazza molto frequentata sia da persone del posto che da turisti. Al momento sono in corso le indagini dei del Nucleo radiomobile dei carabinieri per ricostruire l'accaduto. Si stanno acquisendo le immagini delle telecamere. Nel punto dell’accoltellamento, un piccolo spiazzo tra due dei grattacieli della piazza, dove c’è un piccolo parcheggio per le bici, sono presenti tre telecamere che potrebbero aver ripreso l’aggressione. La donna ha comunque detto di non aver visto chi l’ha pugnalata alle spalle.