Milano, 43enne accoltellata alle spalle alle 9 di mattino in piazza Aulenti: è giallo

È ancora da chiarire movente e dinamica di quanto accaduto questa mattina, lunedì 3 novembre, in piazza Gae Aulenti a Milano. Intorno alle 9 una donna di 43 anni è stata accoltellata alle spalle in quella che è una delle zone più conosciute e battute. La vittima è stata subito soccorsa dal personale Areu del 118. Il marito, contattato dalle forze dell'ordine, si è precipitato sul luogo in bicicletta.

Nel frattempo l'aggressore è fuggito. L'arma, un coltello da cucina lungo 30 centimetri, era conficcato nella schiena della vittima, che è stata trasportata in codice rosso in ospedale. Le sue condizioni, pur restando sempre cosciente, sono gravi. "Stavo passando e ho visto altre persone ferme e mi sono fermato: vedere questa donna con un coltello piantato nella schiena è stato scioccante. Io l'ho vista a terra, c'era una persona accanto a lei e la donna per terra". È il racconto di un testimone che ha visto la 43enne. E ancora: "Arrivare alla mattina presto al lavoro e trovarsi davanti una scena simile, la prima cosa che viene in mente è non si può stare sereni. Questa è una zona di uffici, ma anche per la parte residenziale è abbastanza 'elevato' quindi è strano".