Libero logo
Giustizia
Garlasco
Ponte sullo Stretto
Russia-Ucraina
Sinner

Milano, 43enne accoltellata alle spalle alle 9 di mattino in piazza Aulenti: è giallo

lunedì 3 novembre 2025
Milano, 43enne accoltellata alle spalle alle 9 di mattino in piazza Aulenti: è giallo

2' di lettura

È ancora da chiarire movente e dinamica di quanto accaduto questa mattina, lunedì 3 novembre, in piazza Gae Aulenti a Milano. Intorno alle 9 una donna di 43 anni è stata accoltellata alle spalle in quella che è una delle zone più conosciute e battute. La vittima è stata subito soccorsa dal personale Areu del 118. Il marito, contattato dalle forze dell'ordine, si è precipitato sul luogo in bicicletta. 

Nel frattempo l'aggressore è fuggito. L'arma, un coltello da cucina lungo 30 centimetri, era conficcato nella schiena della vittima, che è stata trasportata in codice rosso in ospedale. Le sue condizioni, pur restando sempre cosciente, sono gravi. "Stavo passando e ho visto altre persone ferme e mi sono fermato: vedere questa donna con un coltello piantato nella schiena è stato scioccante. Io l'ho vista a terra, c'era una persona accanto a lei e la donna per terra". È il racconto di un testimone che ha visto la 43enne. E ancora: "Arrivare alla mattina presto al lavoro e trovarsi davanti una scena simile, la prima cosa che viene in mente è non si può stare sereni. Questa è una zona di uffici, ma anche per la parte residenziale è abbastanza 'elevato' quindi è strano".

Milano, donna accoltellata in piazza Gae Aulenti alle 9 del mattino: è gravissima

Una donna di 43 anni è stata accoltellata questa mattina, intorno alle 9, in piazza Gae Aulenti, a Milano. La don...

Come è strano anche il luogo, perché appunto si tratta di una piazza molto frequentata sia da persone del posto che da turisti. Al momento sono in corso le indagini dei del Nucleo radiomobile dei carabinieri per ricostruire l'accaduto. Si stanno acquisendo le immagini delle telecamere. Nel punto dell’accoltellamento, un piccolo spiazzo tra due dei grattacieli della piazza, dove c’è un piccolo parcheggio per le bici, sono presenti tre telecamere che potrebbero aver ripreso l’aggressione. La donna ha comunque detto di non aver visto chi l’ha pugnalata alle spalle. 

A Milano Milano, donna accoltellata in piazza Gae Aulenti: è grave

Reduci della Flotilla Nei licei milanesi scatta l’ora di pro-Pal: Romano del Pd, lezione senza contraddittorio

La mossa Hannoun, corteo a Sesto San Giovanni: la sfida dopo il daspo a Milano

tag
milano
gae aulenti

A Milano Milano, donna accoltellata in piazza Gae Aulenti: è grave

Reduci della Flotilla Nei licei milanesi scatta l’ora di pro-Pal: Romano del Pd, lezione senza contraddittorio

La mossa Hannoun, corteo a Sesto San Giovanni: la sfida dopo il daspo a Milano

ti potrebbero interessare

3072x2048

Milano, donna accoltellata in piazza Gae Aulenti alle 9 del mattino: è gravissima

632x328

Nei licei milanesi scatta l’ora di pro-Pal: Romano del Pd, lezione senza contraddittorio

Alessandro Aspesi
850x393

Maria, il racconto a Libero: "La mia vita da incubo con un islamico in casa"

Massimo Sanvito
572x320

La brutta fine di Milano in mano ai maranza

Pietro Senaldi