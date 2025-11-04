Imperia, si ferma a parlare con la vicina: ammazzato a calci e pugni

Pensibene, detenuto nel carcere di Imperia, era stato fermato il 28 ottobre alla stazione di Mentone con l’accusa iniziale di lesioni gravissime. Secondo la ricostruzione: vede la ex compagna (35 anni) con Mascheroni. In preda a un raptus, si avvicina e lo colpisce ripetutamente con calci e pugni .

La Procura di Imperia ha aperto un’inchiesta per omicidio preterintenzionale contro Simone Pensibene, 46 anni, elettricista originario di Cosenza, residente a Ventimiglia e domiciliato con la madre a Mentone (Francia). È accusato di aver picchiato e ucciso per gelosia Giuliano Roberto Mascheroni , 66 anni, deceduto una settimana dopo l’aggressione del 26 ottobre, intorno alle 18.30, in corso Genova a Ventimiglia.

L’aggressione è ripresa dalle telecamere di un negozio, già acquisite dagli inquirenti. Poi si allontana, lasciando la vittima a terra. Mascheroni si rialza, accompagna la donna vicino a un negozio, poi va in caserma dai carabinieri per denunciare. Due ore dopo accusa malore: ricoverato a Bordighera, viene trasferito in elisoccorso al Santa Corona di Pietra Ligure. Entra in coma per emorragia cerebrale e muore dopo alcuni giorni. La donna e Mascheroni si conoscevano solo come vicini. L’uomo si era chinato per accarezzare il Golden retriever della 35enne; forse in quel momento Pensibene – con precedenti per oltraggio, resistenza e un vecchio furto – ha visto la scena da lontano. La relazione con l’ex era stata burrascosa e durata circa due anni. L’avvocato Mattia Caruso: "Il mio assistito ha ammesso i colpi, ma non immaginava conseguenze letali". Domani autopsia al Santa Corona per accertare le cause medico-legali.