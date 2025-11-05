"Alberto Stasi non c'entra": la soffiata che ribalta tutto

Nella puntata di Ignoto X su La7 del 4 novembre, condotta da Pino Rinaldi, si collegano il delitto di Garlasco, i ricatti a luci rosse al Santuario della Bozzola e il "sistema Pavia" attraverso i memoriali di Flavius Savu – romeno condannato per estorsione a don Gregorio Vitali – e del nipote Cleo Stefanescu. Quest'ultimo sostiene che lo zio sappia di un nesso tra l'omicidio di Chiara Poggi e l'inchiesta sul santuario: Chiara sarebbe stata uccisa perché a conoscenza di fatti scabrosi, tesi già evocata dall'ex avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati.

Il focus è sulle confidenze di Savu al suo legale Roberto Grittini. Rinaldi contestualizza: "L'avvocato ci sta raccontando qualcosa che ha a che fare con il 2014. Quando Alberto Stasi sta per essere condannato in via definitiva, quindi a terzo grado di giudizio, quindi è la Cassazione a muoversi, quando l'Italia era convinta che Alberto Stasi fosse l'autore del delitto di Chiara Poggi".Grittini riferisce il concetto ripetuto da Savu: "che vi fosse un collegamento tra la morte di Chiara Poggi e quanto lei avrebbe saputo di ciò che accadeva all'interno, comunque nell'ambito, nel contesto del santuario".