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Garlasco, Infante sbotta alle parole di Tizzoni: "Non è più accettabile!"

venerdì 22 maggio 2026
Garlasco, Infante sbotta alle parole di Tizzoni: "Non è più accettabile!"

1' di lettura

Nella puntata di Ore 14 Sera del 21 maggio, il conduttore Milo Infante ha seguito con crescente tensione il dibattito sul caso Garlasco, per poi sbottare in chiusura con toni molto duri.Infante è intervenuto più volte durante la trasmissione: ha commentato con ironia la storia della "polpetta avvelenata" di Mister X ("sembro l’unico escluso dal club"), ha espresso perplessità sulle dichiarazioni del padre di Andrea Sempio e ha sottolineato le criticità emerse sulle prove (impronta 42, DNA, capelli nel lavandino mai analizzati e incongruenze sulle perizie).

Ha moderato il confronto acceso tra De Rensis, Redaelli, Cavallaro e Garofano, ponendo domande pungenti e facendo emergere le contraddizioni tra le parti.Lo sfogo finale arriva dopo una comunicazione dell’avvocato dei Poggi, Gianluigi Tizzoni, che criticava la trasmissione accusandola di riportare cose "non suffragate da elementi oggettivi" e insinuando che non meritasse il finanziamento del servizio pubblico.

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A quel punto Infante esplode: "Questa continua minaccia, questo continuo modo di attaccare chi non la pensa come voi: ‘Vi devono chiudere, vi togliamo i soldi, vi denunciamo’ non vi fa onore. Noi siamo per la libera informazione. [...] Basta! Non è più accettabile."Difende con forza la libertà di stampa e respinge le intimidazioni, affermando che gli eventuali errori si discutono nelle aule di tribunale, non con tentativi di censura o delegittimazione. La puntata si chiude così con un Infante visibilmente alterato e determinato.

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