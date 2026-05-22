Garlasco, Infante sbotta alle parole di Tizzoni: "Non è più accettabile!"

Nella puntata di Ore 14 Sera del 21 maggio, il conduttore Milo Infante ha seguito con crescente tensione il dibattito sul caso Garlasco, per poi sbottare in chiusura con toni molto duri.Infante è intervenuto più volte durante la trasmissione: ha commentato con ironia la storia della "polpetta avvelenata" di Mister X ("sembro l’unico escluso dal club"), ha espresso perplessità sulle dichiarazioni del padre di Andrea Sempio e ha sottolineato le criticità emerse sulle prove (impronta 42, DNA, capelli nel lavandino mai analizzati e incongruenze sulle perizie).

Ha moderato il confronto acceso tra De Rensis, Redaelli, Cavallaro e Garofano, ponendo domande pungenti e facendo emergere le contraddizioni tra le parti.Lo sfogo finale arriva dopo una comunicazione dell’avvocato dei Poggi, Gianluigi Tizzoni, che criticava la trasmissione accusandola di riportare cose "non suffragate da elementi oggettivi" e insinuando che non meritasse il finanziamento del servizio pubblico.