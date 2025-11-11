Libero logo
Garlasco, una fonte accusa Massimo Lovati: "Urlava a Sempio assassino di mer***"

di
martedì 11 novembre 2025
"Massimo Lovati urlava al telefono assassino di mer**a per un quarto d'ora. Ce l'aveva con Andrea Sempio". Clamoroso in quel di Garlasco. Un testimone ha raccontato a Mattino Cinque di una telefonata tra l'ex avvocato del 37enne e il suo legale. Se queste parole trovassero delle conferme, potrebbero rappresentare una nuova svolta nel caso dell'omicidio di Chiara Poggi.

Il testimone sarebbe una persona vicina all'ex avvocato di Sempio, ma ha chiesto di restare anonimo. Secondo lui il legale ce l'aveva proprio col suo assistito: "L'avvocato urlava assasino di mer***a, era arrabbiato come non l'avevo mai visto in dodici anni". Il testimone ha poi spiegato che la telefonata sarebbe avvenuta prima dell'estate, quando Lovati era ancora l'avvocato di Andrea Sempio. 

Dal canto suo, Massimo Lovati ha respinto categoricamente tutte le accuse. "Non sta né in cielo né in terra una roba del genere - ha spiegato il legale -. Ho sempre detto che Sempio è innocente. Questa è una calunnia. Non ho mai telefonato a Sempio per dire una cosa del genere. Figuriamoci se mi metto a dire al mio cliente che è un assassino". Poi sull'identità del testimone ha aggiunto: "È un pazzo. Se va in Procura a dire una cosa del genere lo denuncio".

