Firenze, immigrato sfonda la vetrina: poi si avventa sui passanti

Firenze, via Circondaria: ennesimo episodio di follia urbana in pieno giorno. Un immigrato, armato di una mazza che molti testimoni scambiano per un aspirapolvere, ha devastato la vetrina di una concessionaria di moto, sfondando la porta a vetri a colpi ripetuti davanti a passanti attoniti. La scena, ripresa con i cellulari, mostra l’aggressore imperterrito: ignora i richiami, schiva una transenna lanciatagli contro e, una volta creato il varco, tenta di rubare una moto. L’apertura è troppo stretta; infervorato, attacca l’altra vetrina.

Poi estrae un coltello, minacciando chi cerca di fermarlo. Solo l’arrivo dei carabinieri pone fine alla furia: l’uomo viene bloccato e arrestato.Non è il primo caso inquietante nel capoluogo toscano. Pochi giorni fa, sempre a Firenze, una donna è stata aggredita al supermercato: un uomo la prendeva a calci mentre brandiva un pollo arrosto, inveendo senza motivo.

Via Circondaria, zona già nota per microcriminalità, torna al centro delle cronache nere. E la clip del gesto vandalico ha fatto in pochi istanti il giro del web. Il video è stato condiviso anche da Matteo Salvini che ha commentato così le immagini: "Oggi a Firenze, in pieno giorno, davanti a cittadini terrorizzati. Inaccettabile. Grazie alle Forze dell’Ordine, intervenute prontamente. Nessuna tolleranza: ora, in carcere!".