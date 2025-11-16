Garlasco, spuntano 28 impronte: nuovo giallo, ecco di chi sono

Proseguono le indagini sul delitto di Garlasco, con importanti novità. L'ultima riguarda le impronte rinvenute nel villino della famiglia di Chiara Poggi. Queste ultime sono state analizzate da Gianpaolo Iuliano e Nicola Caprioli, entrambi consulenti nominati dalla procura di Pavia. E, stando a quanto diffuso da Il Giorno, ne sono state analizzate in tutto 107 in questa seconda indagine o, meglio, si tratta di 107 frammenti di cui 29 già attribuiti con certezza dai Ris di Parma all'epoca dei fatti. Quelle che restano sono 78 e di queste 28 frammenti digitali-palmari-papillari sono considerati potenzialmente comparabili dai consulenti, quindi potenzialmente attribuibili, e 8 impronte, di cui 7 digitali e una palmari, vengono definiti utili per la perizia.

Ma di chi sono le tracce rinvenute? Delle 28 impronte comparabili, una è del falegname e 25 non sono né di Sempio né di Stasi, indagato e condannato. Un'altra non può essere valutata. L'impronta sporca di sangue sul mobile della cucina è necessariamente di qualcuno presente durante l'omicidio ma ha solo 8 punti comparabili e non è di nessuno dei familiari di Chiara Poggi o degli amici di Marco Poggi. Insomma, un altro giallo nel giallo.