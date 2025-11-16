Garlasco, chi porta in studio Massimo Giletti: nuovo colpo di scena?

Si torna a parlare del delitto di Garlasco a Lo Stato delle Cose. Nella puntata di lunedì 17 novembre su Rai 3, Massimo Giletti avrà in studio Massimo Lovati. Il motivo? Le ultime novità: i pm di Brescia vogliono infatti vederci chiaro sul giro di soldi versati in contanti dalla famiglia di Andrea Sempio nel 2017, quando il figlio era indagato per l'omicidio di Chiara Poggi.
Soldi che sarebbero serviti a corrompere l'ex pm Mario Venditti. Proprio in questi giorni il cerchio si sta stringendo intorno ai nomi di tre avvocati, tra cui quello di Lovati appunto. L'ex avvocato di Sempio darà la sua versione dei fatti e non si escludono colpi di scena.
Lovati è già stato sentito e, uscito dal tribunale di Brescia dopo tre ore di interrogatorio davanti ai pm, aveva detto: "Pare che Soldani e Grassi abbiano ammesso di aver preso soldi da Sempio e detto che ero io a tenere i conti", ma "io non ho mai fatto i conti". E ancora: "Mi hanno sentito come persona informata sui fatti ed è stata una chiacchierata simpatica davanti a bravi magistrati". Poi Lovati aveva aggiunto che lui andava nello studio a prendere il suo compenso. "Dividemano per tre, prendevo quello che passava il convento e in quel momento il convento era ricco".