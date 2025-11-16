Garlasco, chi porta in studio Massimo Giletti: nuovo colpo di scena?

Lovati è già stato sentito e, uscito dal tribunale di Brescia dopo tre ore di interrogatorio davanti ai pm, aveva detto: "Pare che Soldani e Grassi abbiano ammesso di aver preso soldi da Sempio e detto che ero io a tenere i conti", ma "io non ho mai fatto i conti". E ancora: "Mi hanno sentito come persona informata sui fatti ed è stata una chiacchierata simpatica davanti a bravi magistrati". Poi Lovati aveva aggiunto che lui andava nello studio a prendere il suo compenso. "Dividemano per tre, prendevo quello che passava il convento e in quel momento il convento era ricco".