Garlasco, scoop di Giletti all'ultima puntata: su che sms mette le mani

Ultima puntata de Lo Stato delle Cose. Per l'occasione, Massimo Giletti torna sul delitto di Garlasco con alcuni nuovi elementi. E mentre il nuovo indagato Andrea Sempio conoscerà a breve il suo futuro, ecco che dal pc di Chiara Poggi spuntano alcuni messaggi inediti. Stando agli ultimi rumors, all'interno del computer della vittima sarebbe stato trovato anche il nome di Sempio. Nel pc - si discute nello studio di Giletti - ci sarebbero infatti due messaggi mandati dal 37enne vigevanese all’amico di gioventù Marco Poggi, fratello di Chiara.

Si tratterebbe però di due semplici sms, riguardanti la teoria della patente prima e un esame universitario poi; nessuna chat diretta con la ragazza. Oltre al giallo, il programma di Rai 3 si sofferma sulla latitanza di Totò Riina a Malta. Nella scorsa puntata Giletti ha rivelato in esclusiva che il capo di Cosa Nostra frequentava l'isola dove possedeva due ville. Che interessi aveva Riina sull'isola? Sulla rete maltese del boss e di alcune persone a lui molto vicine si aggiungono importanti novità.