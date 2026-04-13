Garlasco, scoop di Giletti all'ultima puntata: su che sms mette le mani

Ultima puntata de Lo Stato delle Cose. Per l'occasione, Massimo Giletti torna sul delitto di Garlasco con alcuni nuovi elementi. E mentre il nuovo indagato Andrea Sempio conoscerà a breve il suo futuro, ecco che dal pc di Chiara Poggi spuntano alcuni messaggi inediti. Stando agli ultimi rumors, all'interno del computer della vittima sarebbe stato trovato anche il nome di Sempio. Nel pc - si discute nello studio di Giletti - ci sarebbero infatti due messaggi mandati dal 37enne vigevanese all’amico di gioventù Marco Poggi, fratello di Chiara.
Si tratterebbe però di due semplici sms, riguardanti la teoria della patente prima e un esame universitario poi; nessuna chat diretta con la ragazza. Oltre al giallo, il programma di Rai 3 si sofferma sulla latitanza di Totò Riina a Malta. Nella scorsa puntata Giletti ha rivelato in esclusiva che il capo di Cosa Nostra frequentava l'isola dove possedeva due ville. Che interessi aveva Riina sull'isola? Sulla rete maltese del boss e di alcune persone a lui molto vicine si aggiungono importanti novità.
Garlasco, Massimo Giletti e i sospetti su Marco Poggi: "Mi lascia perplesso"Massimo Giletti "perplesso". Così si definisce a Lo Stato delle Cose durante la puntata in onda luned&i...
Infine, ancora il caso David Rossi perché grazie al lavoro della Commissione parlamentare d'inchiesta presieduta da Gianluca Vinci sono state scoperte 26 nuove email all'interno del computer del capo della comunicazione di Mps. Le mail fanno riferimento ad un noto politico che alcuni testimoni collocano nel suo ufficio la sera della morte di Rossi. E si aggiungono le rivelazioni di un collaboratore di giustizia legato alla 'Ndrangheta che avrebbe avuto una parte nell'omicidio di Rossi.