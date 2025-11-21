Garlasco, "una donna con una borsa": chi spunta sulla scena del delitto

Una figura misteriosa spunta nell'inchiesta sul delitto di Garlasco, cioè l'omicidio della 26enne Chiara Poggi, trovata senza vita nella villetta di famiglia il 13 agosto del 2007. Si tratta di una donna con una borsetta, apparsa in un’immagine scattata alle 15:07 sulla scena del delitto. La figura in questione sembra muoversi con naturalezza in un luogo che avrebbe dovuto essere sotto sequestro. Ma chi è quella persona? Non è dato sapere. Si sa solo che la scena dell’omicidio probabilmente non è stata preservata a dovere. Se ne è parlato a Ore 14 Sera nella puntata in onda ieri, giovedì 20 novembre.

I primi a entrare in casa Poggi, dopo che l'ex della vittima Alberto Stasi lanciò l'allarme, furono alcuni operatori alle 14:05. A seguire ci furono i carabinieri del reparto tecnico. Dalle immagini, però, emergerebbe anche la presenza di volti non riconosciuti. L’unica persona legittimata a mettere piede nella villetta era la pm. Tornando alla figura misteriosa, De Rensis, l'avvocato di Stasi, unico condannato per l'omicidio, ha chiesto: "Dove sono le impronte di questa donna? Possibile che non sia stato trovato nulla? Posso avere una risposta da parte delle istituzioni presenti?".