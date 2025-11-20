Garlasco, Sempio da Vespa: "Ho molti dubbi sull'impronta 33"

"Sogno forse l'oblio, di cercare di tornare alla normalità, ma vedremo quanto sarà possibile". Andrea Sempio, ospite di Bruno Vespa prima a 5 minuti e poi a Porta a porta mercoledì sera su Rai 1 e si difende: non è stato lui a uccidere Chiara Poggi la mattina del 13 agosto del 2007 a Garlasco. L'assassino, peraltro già condannato in terzo grado, è stato il suo fidanzato Alberto Stasi. Tuttavia, da inizio 2025, anche l'amico di Marco Poggi, fratello di Chiara, è indagato nuovamente dalla Procura di Pavia per "concorso in omicidio".

"Finché si tratta di lanciare suggestioni o buttare fango la macchina dei media si impegna parecchio... - recrimina il 37enne -. Se non fosse per l'assalto dei media io non ho paura, non mi vergogno di girare per strada. E' un peso avere gli occhi addosso, ma io non ho nulla per cui io mi devo nascondere".