di
giovedì 27 novembre 2025
Garlasco, la bomba atomica: "Quando Sempio verrà rinviato a giudizio"

Non ci sono dubbi: tra il Dna Y di Andrea Sempio e quello trovato sotto le unghie di Chiara Poggi c'è "piena concordanza". La conferma arrivata dall'incidente probatorio può ora cambiare tutto. Anche le sorti di Alberto Stasi. Il motivo è chiaro: non si tratta di un accertamento di parte ma del Tribunale, e quindi "terzo", e avrà valore di prova in un eventuale processo a Sempio. 

Processo, è il retroscena del Corriere della Sera, sempre più probabile. Nonostante infatti l'ipotesi della richiesta di una misura cautelare nei confronti dell'indagato per il delitto di Garlasco viene completamente esclusa dagli investigatori, l'obiettivo degli inquirenti è un altro. Una volta completate tutte le consulenze e tutti gli accertamenti in corso, lo scopo è quello di arrivare entro la primavera a una richiesta di rinvio a giudizio per il 37enne. Solo a quel punto verrà affrontata la questione Stasi: potrebbero essere gli stessi magistrati a inviare gli atti alla procura generale di Milano per una richiesta di revisione della condanna per omicidio.

Oltre al Dna a far traballare l'alibi di Sempio ci sono le telefonate a casa Poggi nei giorni precedenti al delitto e la storia dello scontrino di Vigevano legata agli spostamenti di quella mattina di Sempio. A tutto ciò, poi, si aggiunge il capitolo delle indagini bresciane sulla presunta corruzione legata all’inchiesta del 2016-2017. La tesi dei pm diretti da Francesco Prete è che i Sempio abbiano pagato "20-30 mila euro" per ottenere una facile archiviazione. Al momento gli unici indagati sono proprio l’ex procuratore aggiunto Mario Venditti e il papà di Sempio, Giuseppe. Ma non sono esclusi nuovi sviluppi. 

