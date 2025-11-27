Calabria, uno choc: medico prescrive "una sedia elettrica"

Non siamo nell'America profonda, ma nel Sud Italia. Più nello specifico in Calabria, dove un medico di base cosentino ha effettuato una prescrizione bizzarra a un suo paziente: "Valutazione fisioterapica per sedia elettrica”. Marta Segreti, anche lei medico, ha pubblicato su Facebook l'incredibile ricetta, nascondendo ovviamente tutti i dati sensibili relativi sia al medico prescrittore che al paziente (o alla paziente). Naturalmente, si è trattato di un errore del medico curante. Ma si tratta anche dell'ennesimo errore dell'Asp di Cosenza.

È facile presumere che il medico in questione intendesse scrivere "sedia a rotelle" al posto di "sedia elettrica". Anche se il congegno di morte come punizione legale non è un lontano ricordo del passato. Ma esiste ancora per le condanne a morte esiste ancora negli Stati Uniti. In South Carolina, l’elettrocuzione è in realtà il metodo predefinito, a meno che il condannato non scelga esplicitamente l’iniezione letale o il plotone d’esecuzione.