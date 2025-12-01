Andrea Sempio, un terremoto: le sue foto fuori da casa Poggi nel giorno dell'omicidio

Dal canto suo, Sempio continua a sostenere a gran voce la sua innocenza, il tutto mentre, come detto, prende sempre più corpo l'ipotesi di un processo. A pesare sulla sua posizione è soprattutto l’esito degli accertamenti genetici : il Dna rinvenuto sotto le unghie di Chiara Poggi sarebbe infatti riconducibile a lui, un elemento che ha riacceso in modo dirompente l’attenzione mediatica e giudiziaria.

Un tassello fondamentale è atteso dalla consulenza della dottoressa Cristina Cattaneo . La specialista, lo scorso 24 ottobre, ha convocato Andrea Sempio per una serie di misurazioni tecniche che potrebbero servire a ridefinire la dinamica della scena del crimine, ipotizzandone una ricostruzione alternativa rispetto a quella finora accertata.

Per Sempio, infatti, il momento del giudizio si starebbe avvicinando. A circa due settimane dalla conclusione dell’incidente probatorio, gli sviluppi dell’indagine sull’omicidio avvenuto oltre diciotto anni fa lasciano intravedere un quadro investigativo che, per la Procura di Pavia, sarebbe quasi chiuso. L'esito? Un probabile rinvio a giudizio .

Tutti i riflettori ora sono puntati sull’unico indagato di questa nuova inchiesta, che potrebbe riscrivere una storia giudiziaria iniziata nell’estate del 2007 e che, fino a oggi, ha avuto un solo colpevole, condannato in via definitiva: Alberto Stasi.

Ma non è tutto. Come accennato in premessa sono emerse alcune immagini inedite mostrate dalla youtuber Bugalalla durante una recente diretta su Twitch. Le fotografie, datate proprio 13 agosto 2007, documentano ciò che accadeva all’esterno della casa dei Poggi tra le 15.38 e le 16.14, dove appariva proprio lui, Andrea Sempio.