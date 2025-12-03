Roma, orrore fuori dal campo rom: seminudo, legato e ridotto così. La foto-choc

Una scena da film dell’orrore, ma girata purtroppo nella realtà. All’alba, sotto una pioggia battente, gli agenti della Polizia locale hanno trovato un 18enne di origini bosniache legato mani e piedi, scalzo, con il volto massacrato di botte ai margini del campo rom di via Salviati, a Roma. A raccontarlo è Il Messaggero. Il ragazzo, sotto choc, è riuscito a fuggire dai sequestratori proprio mentre questi scappavano in auto a tutta velocità. Secondo il suo racconto, era stato segregato in un container, da cui è riuscito a strisciare fuori saltellando fino all’ingresso del campo.

Gli agenti lo hanno liberato dalle fascette in plastica e sono entrati nel modulo abitativo indicato dalla vittima: dentro, ancora sangue sul pavimento, hanno trovato una donna di 62 anni che ha tentato di prendersi tutta la colpa. “È mio nipote, sono stata io”, avrebbe detto. Una versione giudicata subito inverosimile. Il ragazzo ha poi chiarito che quella donna non è la sua vera nonna: sarebbe stato “ceduto” alla coppia quando aveva appena quattro mesi. Una storia di liti, denunce, violenze reciproche.