Garlasco, "sta per uscire allo scoperto un testimone": tam-tam impazzito

Possibili sorprese in vista. Dopo la rivelazione sul Dna di Andrea Sempio sotto le unghie di Chiara Poggi, le foto inedite nel giorno dell'omicidio, ecco che potrebbe spuntare un testimone. A dirlo Massimo Lovati, ex avvocato di Sempio. Ospite a Mattino 5 nella puntata in onda mercoledì 3 dicembre, il legale si sbilancia: "Io penso potrebbe esserci un testimone che potrebbe uscire e cambiare le cose". A quel punto Federica Panicucci chiede se si tratterebbe di qualcuno in grado di aiutare o danneggiare l'indagato per il delitto di Garlasco, e soprattutto, quando potrebbe emergere. "Io parlo di un testimone che potrebbe venir fuori dopo l’incidente probatorio, che potrebbe andare a favore o a sfavore di Sempio, chi lo sa, se non esce è meglio".

Poco dopo a prendere la parola è Fabrizio Gallo. Al centro quanto emerso nei giorni scorsi, ossia gli scatti che vedono Sempio per strada, vicino alla casa dei Poggi, dopo che si diffuse la notizia della morte di Chiara. "Credo che quelle foto siano importanti, ma non credo siano le sole foto che esistano, credo siano solo quelle che la procura ha fatto vedere - spiega Gallo -, perché normalmente quando una fotografa scatta, realizza molte più foto".