Eduscopio, ecco le scuole migliori d'Italia: la classifica

Le scuole migliori d'Italia? Eccole. A stilare una lista degli istituti di eccellenza ci pensa la nuova edizione di Eduscopio, il portale della Fondazione Agnelli che confronta le scuole superiori italiane in base ai risultati universitari e lavorativi dei diplomati allo scopo di aiutare le famiglie a scegliere l’istituto più adatto nel proprio territorio. Per questa edizione sono stati analizzati i dati di 1,35 milioni di diplomati di 8.150 scuole, considerando: i risultati universitari (esami e voti del primo anno) per oltre 811.000 studenti e gli esiti lavorativi (tasso di occupazione e coerenza con gli studi) per circa 618.000 diplomati di tecnici e professionali.

Da qui il seguente risultato, città per città

- Roma: tra i classici primeggiano Visconti, Mamiani e Tasso; tra gli scientifici spiccano Righi, San Giovanni Battista e Peano.

- Milano: ottimi risultati per il liceo Berchet e l’artistico Sacro Cuore.

- Napoli: eccelle il Convitto Vittorio Emanuele II e, tra gli artistici, il Modigliani.

Sono presenti anche scuole di periferia tra le migliori, come il liceo Amaldi di Tor Bella Monaca. In ogni caso la scuola che ha ottenuto il punteggio più alto a livello nazionale è il Liceo scientifico delle scienze applicate Giovanni Battista Ferrari di Este (Padova), con un punteggio di ben 94,5 per gli esiti universitari.

Finita qui? Niente affatto. Eduscopio ha infatti confrontato i risultati di 2.112 diplomati dei percorsi quadriennali con quelli dei loro compagni dei corsi quinquennali. Risultato? Il tasso di immatricolazione all’università è simile; una volta iscritti, i diplomati del quadriennale ottengono voti leggermente più bassi, un dato statisticamente significativo. Infine, anche i crediti risultano inferiori, ma in questo caso senza significatività statistica.