Andrea Sempio sempre più nei guai, perizia sul Dna: "Da 476 a 2.153 volte"

"L'ipotesi che Sempio Andrea (e tutti i soggetti imparentati con lo stesso per via patrilineare) abbia contribuito alla traccia Y428-Mdxs è approssimativamente da 476 a 2153 volte più probabile" rispetto alla ipotesi contraria. Questa è la conclusione del perito Denise Albani, che da mesi lavora alla terza inchiesta sul delitto di Garlasco. Le carte sono state consegnate stamane a tutte le parti in causa. L'esperta era stata incaricata dal giudice preliminare Daniela Garlaschelli di stabilire, esami scientifici alla mano, se le tracce genetiche trovate sulle unghie di Chiara Poggi, uccisa nella villetta di via Pascoli la mattina del 13 agosto 2007, fossero attribuibili o meno a Sempio, amico di suo fratello Marco, indagato per concorso in omicidio dalla Procura di Pavia dall'inizio del 2025.

Una tesi, questa, sostenuta anche dai legali di Alberto Stasi (il fidanzato di Chiara, finora unico condannato in via definitiva e che sta già scontando la sua pena a 16 anni di carcere) e fortemente contestata invece non solo dai difensori di Sempio, ma pure da quelli della famiglia Poggi.

Nel dettaglio della perizia potrebbero assumere un peso determinante proprio le conclusioni sulla traccia genetica Y428-Mdxs, vale a dire quella trovata sul mignolo destro di Chiara. In questo caso l'ipotesi che appartenga alla via patrilineare di Sempio (vale a dire tutti i componenti maschili della sua famiglia, ma l'unico ad avere avuto rapporti diretti sia pure fugaci con la vittima era proprio Andrea) ha una probabilità che va da "forte a moderatamente forte", mentre è "moderatamente forte" la compatibilità con Sempio del Dna trovato sul pollice destro di Chiara.

