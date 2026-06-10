L'aria che tira, "puntavate Mattarella?": Parenzo lo infilza e Caporale sbrocca

"Il caso per voi è chiuso?", domanda Parenzo a Caporale. " No, non è affatto chiuso ", risponde il giornalista del Fatto, che poi, in merito alla nota della Procura Generale, dice: "Proveremo che forse non è così, ma lo dobbiamo provare noi".

Nel corso dell'ultima puntata de L'aria che tira, quella di mercoledì 10 giugno su La7, si è parlato ancora del caso-Nicole Minetti e della battaglia condotta dal Fatto Quotidiano contro la grazia concessa dal Presidente della Repubblica all'ex consigliera regionale. In studio, David Parenzo ospita Antonello Caporale , caporedattore del quotidiano diretto da Marco Travaglio , che non sembra avere intenzione di fermarsi, nonostante la sua inchiesta sia stata del tutto smentita dalla Procura Generale di Milano .

E prosegue: "C'è un dato, fattuale, oggettivo. Su 4mila disperati o meno richiedenti la grazia solo l'1,65% la vede accolta. Quindi la selezione è rigorosa. Noi ci chiediamo 'in ragione di quale selezione è stata avanzata e poi promossa e poi accettata la grazia a Nicole Minetti?', che non ha fatto un'ora di carcere. Questa signora ha detto che ha un figlio malatissimo che si può curare solo a Boston e se non va a Boston lei non può essere curato perché il bimbo ha un problema enorme di legame con la mamma. Noi abbiamo appurato che in Italia almeno nove istituti hanno le medesime abilità sanitarie".

"La grazia - continua Caporale - non è stata resa pubblica. Anche questo è un fatto dentro la discrezionalità della quale si fa scudo il Presidente della Repubblica (…) Secondo noi c'erano tutti i doveri e gli obblighi di renderla pubblica". Parenzo allora chiede: "Quindi ha ragione Nordio quando dice che l'inchiesta del Fatto puntava Mattarella?". A quel punto, il giornalista del Fatto perde la calma: "Noi possiamo giudicare il comportamento del presidente Mattarella, possiamo ritenerlo deludente su questa questione, sì o no? È possibile?". Ne vedremo e sentiremo ancora delle belle.