Garlasco, "risultati artefatti": perizia e Dna, accusa e cupi sospetti

Guerra tra consulenti sull'omicidio di Garlasco. Più specificatamente, a scatenare il dibattito è la perizia della genetista Denise Albani. Quest'ultima rivela come ci sia un match tra l'aplotipo Y di Andrea Sempio con il cromosoma Y di Ignoto 1, quel Dna rilevato sulle unghie del mignolo della mano destra e del pollice della mano sinistra di Chiara Poggi. Per la Albani quel Dna non è mai stato degradato, rispondendo così al primo quesito posto dal giudice di Daniela Garlaschelli, in merito al nodo dell’attribuibilità.

Ecco allora che il perito super partes, escludendo qualsiasi traccia di Alberto Stasi e attribuendo la compatibilità per linea paterna a Sempio, attraverso l’analisi biostatistica sottolinea che, in merito al profilo "Y428 – MDX5 e dalla comparazione con gli aplotipi delle P.O.I. è emersa l’esclusione di tutti i soggetti di interesse a eccezione di Andrea Sempio (e di tuttii soggetti di sesso maschile imparentati con lo stesso per via patrilineare), risultato non escluso quale contributore alla traccia su 12 dei 12 loci tipizzati. Data l’evidenza e la presenza di un contributore sconosciuto non imparentato con la P.O.I., l’ipotesi H1 che Andrea Sempio (e tutti i soggetti imparentati con lo stesso per via patrilineare) abbia contribuito alla traccia Y428 – MDX5 è approssimativamente da 476 a 2153 volte più probabile rispetto all’ipotesi H2 secondo cui due soggetti ignoti di sesso maschile non imparentati con la P.O.I. abbiano contribuito alla traccia mista di interesse".