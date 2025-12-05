Garlasco, "risultati artefatti": perizia e Dna, accusa e cupi sospetti

Guerra tra consulenti sull'omicidio di Garlasco. Più specificatamente, a scatenare il dibattito è la perizia della genetista Denise Albani. Quest'ultima rivela come ci sia un match tra l'aplotipo Y di Andrea Sempio con il cromosoma Y di Ignoto 1, quel Dna rilevato sulle unghie del mignolo della mano destra e del pollice della mano sinistra di Chiara Poggi. Per la Albani quel Dna non è mai stato degradato, rispondendo così al primo quesito posto dal giudice di Daniela Garlaschelli, in merito al nodo dell’attribuibilità.
Ecco allora che il perito super partes, escludendo qualsiasi traccia di Alberto Stasi e attribuendo la compatibilità per linea paterna a Sempio, attraverso l’analisi biostatistica sottolinea che, in merito al profilo "Y428 – MDX5 e dalla comparazione con gli aplotipi delle P.O.I. è emersa l’esclusione di tutti i soggetti di interesse a eccezione di Andrea Sempio (e di tuttii soggetti di sesso maschile imparentati con lo stesso per via patrilineare), risultato non escluso quale contributore alla traccia su 12 dei 12 loci tipizzati. Data l’evidenza e la presenza di un contributore sconosciuto non imparentato con la P.O.I., l’ipotesi H1 che Andrea Sempio (e tutti i soggetti imparentati con lo stesso per via patrilineare) abbia contribuito alla traccia Y428 – MDX5 è approssimativamente da 476 a 2153 volte più probabile rispetto all’ipotesi H2 secondo cui due soggetti ignoti di sesso maschile non imparentati con la P.O.I. abbiano contribuito alla traccia mista di interesse".
Garlasco, "Sempio e Stasi insieme"? Bomba sull'inchiesta dopo la periziaIl Dna sulle unghie di Chiara Poggi può essere solo di Andrea Sempio? Lui e Alberto Stasi possono aver ucciso la ...
Tradotto: si tratta di "un supporto che va da moderatamente forte a forte (sulla base della popolazione di riferimento) all’ipotesi che Andrea Sem pio (e tutti i soggetti imparentati con lo stesso per via patrilineare) abbia contribuito alla traccia". Non la pensano così i difensori del 37enne indagato. Liborio Cataliotti e Angela Taccia li definiscono "risultati non consolidati, possibilmente 'artefatti'". Mentre per gli avvocati di parte civile, Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna, "nulla di nuovo è emerso a carico di Sempio rispetto a quanto già noto", ricordando come da marzo "la famiglia Poggi viene esposta a un massacrante gioco mediatico i cui fini non sono noti".