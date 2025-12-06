Libero logo
A5, terribile incidente nel torinese: muore una bimba di pochi mesi

di
sabato 6 dicembre 2025
A5, terribile incidente nel torinese: muore una bimba di pochi mesi

1' di lettura

Tragico incidente questa sera, sabato 6 dicembre, intorno alle 20 sull'autostrada A5 Torino-Aosta, all'altezza del Comune di Volpiano. Nell'urto che ha coinvolto più auto, le cui cause sono in corso di accertamento, è deceduta una bambina di pochi mesi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Azienda Zero, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per accertare l'esatta dinamica dell'accaduto. L'equipe sanitaria ha soccorso anche la madre della piccola rimasta ferita nell'incidente.

Nello schianto, in direzione Aosta, tra gli svincoli di Settimo e di Volpiano, stando alle prime informazioni la bimba sarebbe stata sbalzata fuori dal veicolo sul quale viaggiava. Il 118 di Azienda Zero è intervenuto per i soccorsi ma per la bambina non c'è stato niente da fare. Sono ora in corso le indagini della polizia stradale e sul posto sono accorsi anche i vigili del fuoco.

