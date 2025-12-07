Libero logo
Acido in faccia, il giudice: poteva lavarsi

domenica 7 dicembre 2025
Gettò due flaconi di acido muriatico sul volto della ex compagna, aggredendola all’interno del negozio da parrucchiera di proprietà della donna a Verbania, in Piemonte. Ma per il giudice non si trattò di un«tentativo di deformazione o sfregio permanente». È ciò che si legge nelle motivazioni della sentenza di condanna a tre anni per l’uomo, un64enne, che il 28 dicembre dello scorso anno aggredì la sua ex. Per il tribunale, il liquido utilizzato – contenente acido cloridrico al 6,5% – era «inidoneo a provocare in concreto» il danno, perché nel salone dove lavorava la donna era «possibile risciacquare immediatamente la cute colpita senza attendere i 15 minuti necessari per la cristallizzazione della lesione».

Claudia Osmetti