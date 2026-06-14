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Bologna, stacca a morsi un pezzo d'orecchio all'autista del bus: orrore a bordo

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domenica 14 giugno 2026
Bologna, stacca a morsi un pezzo d'orecchio all'autista del bus: orrore a bordo

2' di lettura

 Ha fermato il bus qualche metro oltre la pensilina, non accorgendosi subito della richiesta di fermata: per questo un uomo, appena salito sul mezzo, ha aggredito l'autista della linea 96 Tper in piazza Minghetti a Bologna, sputandogli addosso e mordendogli un orecchio, staccandone un pezzetto. L'episodio - così riporta l'edizione bolognese de 'il Resto del Carlino' - è avvenuto ieri mattina intorno alle 8. L'autista ha cercato di allontanare l'aggressore. Ne è nata una colluttazione al termine della quale l'uomo lo ha morso. L'aggressore si è dato alla fuga poco dopo, accortosi dell'arrivo della Polizia. Il conducente è stato soccorso dal 118. Le Volanti hanno acquisito le registrazioni della videosorveglianza del mezzo per identificare l'autore dell'aggressione.

L'aggressione a un autista di Tper, cui ieri un passeggero ha staccato un pezzo d'orecchio con un morso è un "atto di inaudita e inaccettabile violenza". È quanto sostiene l'assessore alla Nuova mobilità e infrastrutture, trasporto pubblico locale, Città 30 e sicurezza stradale del Comune di Bologna, Michele Campaniello che esprime "la più totale, sentita e incondizionata solidarietà e vicinanza" al conducente a nome proprio e dell'intera "Amministrazione" della città emiliana.

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"Quanto accaduto - osserva in una nota - non è solo un atto di inaudita e inaccettabile violenza, ma rappresenta un'offesa profonda a tutta la nostra comunità civile. I conducenti dei mezzi pubblici svolgono quotidianamente un servizio essenziale per la cittadinanza, spesso in condizioni complesse prosegue l'assessore felsineo - e hanno il sacrosanto diritto di operare in totale sicurezza, senza dover temere per la propria incolumità fisica. Nessun disservizio, vero o presunto, potrà mai giustificare o minimizzare un gesto di barbarie simile". Quindi, conclude Campaniello, "confidiamo appieno nel lavoro della Polizia che, anche grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza di bordo, è già attiva per identificare e assicurare alla giustizia il responsabile di questa brutale aggressione".

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